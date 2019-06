Arano quiere volver a estar en los planes de Villegas

El volante de la selección boliviana no jugó ante Francia. Asegura que ahora está enfocado en ganarse un espacio para estar ante Brasil el 14 de junio (20:30) en el Morumbí.

Alexander Vidal Avalos – Cotia (Brasil)

No tuvo minutos en el partido ante Francia, pero ahora se enfoca en ganarse un lugar para estar desde el inicio ante Brasil. El volante de la Verde, Paúl Arano, contó que sufría una molestía en el tobillo derecho en la previa al duelo ante los galos. Al no estar al cien por ciento no fue tomado en cuenta por Villegas, pero ahora se enfoca en brindarse al máximo para ser parte del partido inaugural el 14 de junio (20:30) en el Morumbí.

“Todos queríamos jugar ese partido, era un encuentro importante para mostrarse y para ver de lo que estábamos hecho. Ahora me estoy exigiendo al máximo en cada práctica para ganarme un puesto”, sostuvo Arano.

Sin embargo, el futbolistas de Blooming mostró su humildad y aseguró que si no es elegido para el debut de la Copa América respaldará a los titulares. “Si no me toca estar (en el onceno) voy a apoyar a mis compañeros porque cuando me toque a mí, ellos harán lo mismo” indicó.

Brasil y Bolivia integran el grupo A junto con Perú y Venezuela.

Fuente: diez.bo