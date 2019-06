Arreglos y comisiones en contratos de Justicia, vinculan a magistrado

Arreglos y comisiones para contratos en la justicia, vinculan a Magistrado ’Carlos Eguez Añez’

“Detrás de la Verdad” tuvo acceso a una conversación en la que se escucha a Rollf Eguez Florian, ex jefe administrativo y financiero del Consejo de la Magistratura en Beni quien involucra al Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Carlos Eguez Añez en la manipulación, cobro de comisiones y tumbar adjudicaciones de empresas que brindaban servicios al poder judicial en el departamento del Beni.

En el audio se escucha a Rollf Eguez manifestar “Yo me debo al tribuno en este caso al Dr. Hurtado, perdón al Dr. Eguez. El me dijo a mi, quiero que pare todo, Yo llame y dije por órdenes del Magistrado Eguez quiero que se pare todo, aquí no se va a mover absolutamente nada, eso es lo que me a dicho el Dr. Eguez, hasta nuevo aviso, por qué el es el que manda, comenta en el audio Rollf Eguez.

En la conversación una funcionaria de la DAF en Beni señala “Si me tengo que ir o me botan me voy, pero las cosas que yo ya firme, no las voy a anular, lo que provoca que Rollf Eguez le responda diciendo “Aquí todo se puede cuando hay voluntad”. Eguez le dice a la funcionaria judicial que se opone a tumbar contratos “Seamos leal a quien hoy día nos está apoyando, nos está ayudando”, el hombre tiene su paciencia (Carlos Eguez) pero va a reventar en cualquier ratingo le dice Eguez a la funcionaria judicial en Beni.

Rollf Eguez en parte de la conversación manifiesta “Yo me reuní hoy con la empresa de aire acondicionado a lo que la funcionaria judicial le pregunta ¿Cuánto le pidió usted de porcentaje Eguez respondió “Claro todo eso, no hay problema licenciada”.

Al final de la conversación ambos se ponen de acuerdo y señalan “Al final nos quedamos con aire acondicionado, rescindimos contratos con servicios de empastados, fotocopiados, SE TUMBA MEJOR DICHO, limpieza, casa Nova e Ibañez aún están es statu quo dice Eguez, quien además da de baja el contrato de la agencia de viajes “Aventurero” que provee el servicio de pasajes y se compromete en horas a dar el nombre de la nueva empresa que se hará cargo de la emisión de los pasajes para el poder judicial en Beni.

Fuente: Detrás de la Verdad

