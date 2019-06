Arrestos para la campaña

Que se conozcan nexos de narcos con el régimen ya no es novedad y seguramente seguirán apareciendo y salpicando cada vez más alto, sin ningún tipo de consecuencia judicial para los protagonistas. Esto ocurrirá mientras no exista una presión social importante que haga reaccionar a los gobernantes, que por ahora lucen bastante cómodos con su “cola de paja”. Lo llamativo y que tal vez sea consecuencia de un cambio de conducta de la ciudadanía respecto del narcotráfico es la seguidilla de arrestos, incautaciones y sobre todo, la identificación de “peces gordos”, algo que no se había visto en estos trece años, salvo los que atrapó la DEA, como el general Sanabria y otros. La gente se pregunta por este fenómeno y algunos dicen que se trata de un efecto de la campaña electoral, aunque otros creen que forma parte de una dura pelea interna dentro del oficialismo. En cualquier caso, la conclusión resulta perturbadora.

Fuente: eldia.com.bo