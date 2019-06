Así respondió el príncipe Guilermo cuando le preguntaron cómo reaccionaría si uno de sus hijos fuese gay

Los avances sociales resultan imparables y a la monarquía no le ha quedado más remedio que modernizarse. Por eso ya no resulta tan extraño que un príncipe se case con una “plebeya” o que el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle dediquen una publicación de Instagram al mes del Orgullo.

Y esta mañana ha sido su hermano, el príncipe Guillermo, el que ha vuelto a hacer historia en el ámbito de la realeza al contestar a una de las preguntas más delicadas para una institución como la suya: “Si tu hijo te dijese, ‘Soy gay o soy lesbiana, ¿cómo reaccionarías?’”, le espetaron al royal durante una sesión de preguntas y respuestas.

Y el príncipe, que tiene tres hijos –George, Charlotte y Louis– junto a Kate Middleton, en vez de pasar por alto la cuestión, aprovechó la pregunta y se explayó sobre el tema. “Creo que no piensas en eso hasta que eres padre y, obviamente, me parece perfecto”, contestó. “Lo único que me preocuparía -teniendo en cuenta el papel que tendrán mis hijos- es cómo se interpretaría y sería visto”, reconoció el heredero a la Corona británica.

Por si fuera poco, añadió. “[Kate Middleton] y yo hemos hablado mucho sobre ello para asegurarnos de que están preparados. Creo que la comunicación es muy importante en cualquier ámbito y para hacerse entender es importante hablar sobre todo y apoyarse los unos a los otros a través de todo el proceso”, explicó.