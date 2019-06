Baldivieso analizará la Copa América

Julio César Baldivieso fue invitado por la Conmebol para formar parte del Grupo de Estudio Técnico de la Copa América, que comenzará el viernes en territorio brasileño.

Baldivieso realizará la tarea desde nuestro país, de acuerdo a un protocolo que le hizo conocer la Conmebol.

“Es un orgullo representar al país junto a un grupo prestigioso de entrenadores que analizarán el torneo. Me pone bien que me hayan tomado en cuenta y trataré de aportar todo lo que sé para el informe final”, anotó el actual entrenador de Always Ready.

Junto a Baldivieso fueron elegidos el argentino Nery Alberto Pumpido; los uruguayos Gerardo Pelusso y Daniel Bañales; el venezolano César Farías, el colombiano Francisco Pacho Maturana y el brasileño, Dorival Silvestre Junior.

El objetivo de los expertos es analizar aspectos de cada jugador y selección participante de la Conmebol Copa América Brasil 2019. Cada director técnico tendrá a su cargo una selección para su estudio.

Los resultados del análisis de cada experto técnico serán publicados en un libro, posterior a la competencia continental de selecciones, que arrancará el 14 de junio y se extenderá hasta el próximo 7 de julio.

Fuente: https://www.paginasiete.bo