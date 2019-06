Beyoncé y su escena de celos en las finales de la NBA ¡Hasta ‘empujón’ hubo!

Los hechos ocurrieron durante el partido entre Warriors y Raptors, Juego 3 de las Finales de la NBA. Comparte esta noticia La pareja acudió al partido de las Finales el miércoles por la noche.

Beyoncé y su esposo el rapero Jay Z, acudieron al Juego 3 de la NBA entre Warriors y Raptors, pero las cámaras se percataron de un momento incómodo entre la cantante y la esposa del dueño de Gloden State Warriors.

Para algunos fue un empujón de parte de la intérprete de “Single Ladies” sobre Nicole Curran, quien insistentemente buscaba entablar una charla con Jay Z, ¡pero Beyoncé estaba en medio de los dos!

En el video se puede ver algunas caras de molestia de la cantante y al final hasta un ligero ‘empujón’ para marcar territorio y que la plática no siguiera.Aquí el video :

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) 6 de junio de 2019