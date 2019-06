Bolivia Dice No invita a sumarse a los independientes

El candidato presidencial Oscar Ortiz informó que Bolivia Dice No lanzó este miércoles una convocatoria para incorporar a todos los ciudadanos que no pertenecen a un partido político o plataforma, a la campaña de la Alianza Bolivia Dice No para lograr el cambio en Bolivia, recuperar la democracia y crear un país de oportunidades para todos.

«Aquí estamos una nueva generación: los que nos unimos alrededor del No, los que salimos a las calles alrededor del No», expresó el presidenciable.

La campaña de voluntarios de Bolivia Dice No se lanzó en la plaza 4 de Noviembre de la capital cochabambina, con la presencia de agrupaciones y plataformas que se aliaron a la organización.