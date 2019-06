Cae colombiano en Paraguay, ligado por caso de drogas al alcalde boliviano Mario Cronenbold

En 2011 la Fiscalía vinculó al alcalde de Warnes con el envío de 944 kilos de droga a España, del que John Wilson Díaz Vélez era el principal responsable.

El colombiano John Wilson Díaz Vélez, quien fue detenido en Paraguay en las últimas horas en posesión de 457 kilos de cocaína boliviana, tiene antecedentes en el país por un caso de narcotráfico por el que el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, estuvo preso.

Una investigación de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), de Paraguay, iniciada en febrero de este año, permitió la ejecución de varios operativos, los cuales culminaron “con la desarticulación de una estructura internacional que utilizaba a Paraguay como ruta aérea de cocaína procedente de Bolivia, con destino final a Brasil o Argentina”.

La operación denominada Pescador hizo seguimiento a la red delictiva integrada por personas de nacionalidad colombiana, boliviana y paraguaya que se dedican al tráfico internacional de cocaína, según la Senad.

Ocho integrantes de esta organización fueron detenidos en diferentes intervenciones. En una de ellas, la Fiscalía y agentes policiales llegaron hasta el edificio The Tower, ubicado en la avenida Santa Teresa, de la ciudad de Asunción. Allí vivía el colombiano John Wilson Díaz Vélez, quien usaba el nombre falso de Marcelo Raymón Díaz Vélez.

Este ciudadano estuvo implicado hace nueve años en un escándalo por narcotráfico, pero se mantuvo prófugo todo este tiempo. Fue identificado como el responsable de trasladar 944 kilos de cocaína a España en un jet. La investigación lo vinculó en el delito con el alcalde de Warnes (Santa Cruz), quien –por este caso– fue enviado al penal de Palmasola en septiembre de 2011.

Cronenbold dijo en esa audiencia cautelar que iba preso por temas políticos. “Mi campaña la hice con el dinero que yo tenía, no he luchado para ser alcalde para luego huir o esconderme. Mi problema siempre ha sido que he confiado en la gente y muchas veces he ayudado”, afirmó.

No obstante, la Fiscalía presentó al menos tres indicios de su nexo con el colombiano Díaz Vélez: un examen de microaspirado en un vehículo de la Alcaldía de Warnes dio positivo para cocaína, (el alcalde) se reunió con el colombiano y que en un coche de ese municipio se transportó a Díaz Vélez.

Los paquetes tenían los escudos de Real Madrid y Barcelona.

“Estamos hablando de John Wilson Díaz Vélez, un narcotrafricante prófugo de la justicia, buscado en varios países”, aseguró en esa oportunidad uno de los fiscales del caso.

En 2014, cuando la Fiscalía lo acusó para el inicio del juicio, presentó como evidencia un cheque por 100 mil dólares que cobró Cronenbold de la cuenta corriente de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, girado a la orden del colombiano Díaz Vélez, endosado y cobrado por el burgomaestre en su calidad de tenedor del cheque. Para entonces, Cronenbold gozaba de medidas sustitutivas.

La ruta de la banda de Vélez

Según la investigación de la Senad, los cargamentos de cocaína de esta banda internacional llegaban a Paraguay en aeronaves provenientes de Bolivia, las cuales aterrizaban en pistas clandestinas, donde conseguían la logística necesaria para reabastecerse de combustible y, una vez que terminaba este proceso, se enviaba la carga de la droga hasta Argentina o Brasil.

El martes se llevó a cabo el último operativo en un lugar conocido como Vaka Reta, ubicado en la Colonia Cadete Pastor Pando, departamento de Presidente Hayes. La propiedad posee una pista clandestina, donde se logró incautar un cargamento de cocaína que se encontraba oculto en los alrededores del lugar.

El colombiano Díaz Vélez detenido en Asunción, Paraguay.

Al margen de Díaz Vélez, La Físcalía detuvo en Asunción a los paraguayos Atilano Arteta Aponte, líder logístico de la banda, Cristian, Rolando y Derlis Arteta Marín, y al ciudadano boliviano Rodrigo Cabezas Vargas.

En otra intervención policial, el ciudadano colombiano Darwin Fleitas Benítez fue detenido en el condominio Parques del Mbarakaju. El aprehendido era el secretario de Díaz Vélez.

Sobre el boliviano Cabezas Vargas, la Senad informó muy poco; sin embargo, en portales digitales se afirma que es piloto.

Página Siete / La Paz