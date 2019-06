Carla Saucedo, con el fútbol y el micrófono tatuados en el alma

YANINE PEÑAYANINE PEÑA

Era apenas una niña cuando su padre, Óscar Saucedo, la llevó de la mano al estadio por primera vez, en 1997. Allí, Carla Saucedo se sintió viva. Los gritos, los chicos corriendo en la cancha y la pasión de la gente se apoderaron de su vida desde entonces.

Ahora, a sus 28 años, se convirtió en la primera mujer comentarista de las transmisiones televisivas oficiales en Bolivia de la Copa América 2019. Eso en Tigo Sports. Su mundo gira alrededor del deporte y… le encanta.

Ellas, con los medios

Tenía 16 y aún cursaba la secundaria en el Uboldi cuando empezó como ‘puesto de campo’ del programa radial Viva el deporte. Este suceso marcó su destino. No sería futbolista, pero sí periodista deportiva. Estudió en la Universidad de Palermo (Argentina) cuando todavía no había muchas mujeres en el medio. “Aún somos pocas. Me gustaría inspirar a otras chicas para esta área del periodismo”, expresa.

En 2014 dio sus primeros pasos en la pantalla chica. Trabajó un año en Facetas TV. Después se trasladó a España para realizar una maestría en Redacción deportiva. En el viejo continente hizo pasantías durante un año en el reconocido portal Marca.

En 2016 retornó definitivamente al país. Desde entonces trabaja en distintos medios. Condujo el programa de streaming del diario EL DEBER durante el Mundial de Fútbol de 2018. Actualmente es parte de radio Melodía, Fides, Facetas TV y Tigo Sports. ¡Tiene una agenda llena! Aún así siempre tiene tiempo para realizar nuevos proyectos.

Comentó los partidos de la Copa América Argentina 2011, los Juegos Panamericanos Toronto 2015, la final de la Champions League Milán 2016, el Rally Dakar 2018, el Gran Premio Brasil 2007 (Fórmula 1) y algunos partidos de equipos bolivianos en varias ediciones de la Copa Libertadores de América.

“Siempre me han dado un espacio en los medios. Nunca me cerraron las puertas. Los productores ven en mí un aire fresco y diferente. Al principio me daba temor recibir comentarios negativos, pero afortunadamente no ha sido así en esta experiencia de la Copa América”, comparte.

Ella, detrás de las cámaras

Contrariamente a lo que puedan pensar, no juega fútbol. Sí jugó tenis durante cinco años cuando era niña. Ahora asiste al gimnasio y disfruta de largos paseos en bicicleta acompañada de su cortejo, Reynaldo Fernández. “Es mi gran apoyo. Con él estudiamos los nombres difíciles de los jugadores de equipos extranjeros”, señala.

Tiene seis tatuajes y todos significan algo especial para ella. Se grabó una pelota de fútbol en el tobillo hace 10 años, así como el apodo de su abuela, un corazón y otros símbolos que se hizo con su hermana y con su mejor amiga.

En su armario hay muchos jeans y zapatillas cómodas. Le gusta vestir casual, pero está impecable ante la pantalla. “No soy elegante, pero trato de estar siempre arreglada. Lo bueno es que con mis 1,75 m casi nunca necesito usar tacos”, expresa.

Siente que le falta un largo camino por recorrer, pero está orgullosa de lo conseguido. Tiene un pendiente: un Mundial de Fútbol. Ella quiere a más mujeres que se destaquen en grandes eventos deportivos, así como ella en la televisión. Su voz, su porte, su entrega seguirán vigentes al parecer por un largo tiempo más.

Fuente: sociales.com.bo