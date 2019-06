Chacón anuncia apoyo a Susz u otro candidato y alivia a Sol.bo

Beatriz Layme / La Paz

La concejala Cecilia Chacón anunció que respaldará la continuidad de su colega Pedro Susz en la presidencia del Concejo de La Paz u otro candidato de su frente político: Sol.bo. Este anuncio es un alivio para Sol.bo, cuya gobernabilidad estaba en riesgo.

“He decidido apoyar la opción de darle una nueva oportunidad a Pedro Susz”, expresó Chacón en entrevista que concedió a RTP, y aclaró que si su colega Susz mantiene su postura, de no ejercer ningún cargo en la directiva del Concejo Municipal, respaldará a quien postule la bancada de Sol.bo.

La pasada semana, las tres sesiones convocadas para elegir al nuevo presidente del Concejo se empantanaron por ausencia de Chacón y por la postura que asumió Isabel Colque, la concejala suplente de Fabián Siñani.

En la sesión del 4 de junio, Colque, al igual que el MAS, votó en contra de Susz y exigió “renovación y alternancia”. Al día siguiente, el 5 de junio, el concejal Susz declinó su postulación a cualquier cargo en la directiva del Concejo y nominó a su colega Andrea Cornejo.

Pero Colque, al igual que el MAS, votó en contra de Cornejo. Dijo que no se llegó a un consenso y que prefería el regreso de la concejala Chacón para tomar una decisión final.

Ante ese panorama, Chacón sostuvo: “He decidido apoyar la opción de darle una nueva oportunidad a Pedro Susz para que él mismo pueda corregir estos errores y enmendar su conducta”, pues -dijo- “se convirtió en un obstáculo para la fiscalización en el polémico caso Tersa y el denominado Worl Trade Center (WTC)”.

Sobre su ausencia a las sesiones para elegir al nuevo presidente del Concejo para la gestión 2019-2020, sostuvo que se debió a su mal estado de salud. No obstante, dijo que el lunes se reunirá con su bancada para tomar algunas decisiones.

Por otro lado, Chacón aseguró que no aceptará cualquier invitación para ocupar el cargo de la presidencia del Concejo.

La concejala Beatriz Álvarez (Sol.bo) dijo que esperarán que Chacón, en la reunión de bancada del lunes, confirme su apoyo a las decisiones de Sol.bo.

“Susz ha sido claro, dijo que declina su candidatura a la directiva, por ello vamos a discutir todos estos temas el lunes por la tarde. Ya cursamos la convocatoria a Cecilia Chacón para resolver este tema”.

“El concejal Susz postuló a Cornejo, ahora veamos cuál será la postura de Chacón, todo ello lo veremos el lunes”, señaló Álvarez, quien agregó que a la reunión de bancada también fue convocada la concejala Colque.

El concejal del MAS Jorge Silva dijo que como bancada minoritaria mantendrán su posición de no respaldar a ningún candidato de Sol.bo. “Ellos (Sol.bo) son siete concejales, tienen la mayoría para elegir al presidente y si no se ponen de acuerdo entre ellos no es problema del MAS”, dijo, y afirmó que al interior de Sol.bo hay dos corrientes, una liderada por Chacón.

Consultado sobre si hay la posibilidad de que el MAS vote por Colque o Chacón, Silva dijo que como bancada lo analizarán.

“Vamos a analizar si postulan a Colque, Chacón o a Kathia Salazar. Esto lo vamos a hacer como bancada, siempre y cuando nuestro voto sea decisivo”, dijo.

Fuente: https://www.paginasiete.bo