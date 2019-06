Cívico de Beni dice que alcalde le forzó a empadronarse en Pando

Laura Maldonado / La Paz

El presidente en ejercicio del Comité Cívico de Riberalta (Beni), Ismael Vega, denunció que cuando era funcionario de la Alcaldía de Gonzalo Moreno (Pando), el alcalde de ese municipio, Ariel Limpias (MAS), le obligó a empadronarse en esa región a cambio de mantener su fuente de empleo.

“Me percaté desde que empecé a trabajar (en la Alcaldía). En 2014, lo viví en carne propia, cuando el alcalde Ariel Limpias me dice: ‘licenciado Ismael, hay una situación, ¿quiere mantenerse en el trabajo?, hay que inscribirse aquí’ (en Gonzalo Moreno)”, relató Vega.

El cívico agregó que durante el proceso electoral, de cara a las elecciones de 2014, la autoridad edil “reunía” a los funcionarios para “que se inscriban en el padrón” de esa comuna.

“Se obligaba al personal. Nos reuníamos con el alcalde Ariel Limpias y él nos decía: ‘bueno compañeros, depende de ustedes, pongan su voluntad si quieren seguir en el trabajo. Hay que inscribirse aquí, nos están dando trabajo’”, señaló Vega.

El exfuncionario agregó: “El alcalde nos decía: ‘tienen que traer a dos personas más por cada funcionario’ y a esas dos personas se les pagará un incentivo de 200 bolivianos”. El cívico manifestó que “siempre hubo acá (Riberalta) acarreo de gente”.

Vega afirmó que se empadronó. “Después no me gustó eso y me retiré del trabajo”, acotó.

Página Siete llamó al alcalde Limpias para tener su contraparte, pero no tuvo éxito.

El 19 de junio, la dirigente de los Demócratas Carmen Melgar pidió investigar a Limpias, a quien sindicó de estar detrás del supuesto empadronamiento irregular en Riberalta (Beni). No obstante, el alcalde de Gonzalo Moreno, consultado sobre si “acarreó gente”, respondió: “Absolutamente (No). Por eso, nos remitimos a que sean las instancias correspondientes que hagan las averiguaciones para que pueda esclarecerse el hecho”.

“Queremos que nos demuestren que nosotros tenemos algo que ver”, manifestó en aquella oportunidad el burgomaestre del MAS, quien informó entonces que interpuso una querella en contra de Melgar por difamación y calumnia.

El senador opositor Homer Menacho, quien representa a Pando, indicó que hay más “indicios” de “delito electoral” contra el alcalde Limpias por supuesto “acarreo” de gente.

El legislador detalló que recibió denuncias y que hasta le entregaron audios, en los que habitantes de Riberalta relatan sus testimonios de que “fueron pagados para votar en Gonzalo Moreno”.

“Según los audios, hay gente que denunció que recibió entre 200 y 300 bolivianos. Esos son indicios para que la Fiscalía investigue”, sostuvo el legislador.

Sebastián Texeira, diputado pandino del partido de Gobierno, afirmó que son “los políticos de la derecha” quienes denuncian, aunque dejó el caso en manos del Ministerio Público.

“Son temas que se manejan a través de aquellas provincias que están próximas a Riberalta y las investigaciones darán resultados para poder constatar las evidencias de pruebas”, afirmó.

Testimonios de casos

De acuerdo con audios -que le entregaron al senador Homer Menacho- dos habitantes de Riberalta (Beni) relatan cómo supuestamente les ofrecieron dinero para que se empadronen en Gonzalo Moreno (Pando).

“Yo estaba con unos amigos cuando llegó una persona invitando para ver los que quieran ir a votar a Pando, a Gonzalo Moreno. Nos ofrecieron 200 pesos por dar el carnet. El señor que me invitó a inscribirme se llama Leonel T., un amigo mío, él me habló y a varios”, se escucha en uno de los registros de sonido.

Otra persona que da su testimonio cuenta: “Me llevó un amigo conocido del barrio que vive tiempo en Cobija, él se llama Lucas F. Vino con el propósito de inscribirme en Gonzalo Moreno para sufragar ahí, ofreciéndonos 200 bolivianos y (otros) 200 para cuando se sufrague el 20 de octubre”.

