Comité defensa de socios de Cotas piden la renuncia colectiva de consejeros

Comité defensa de socios de Cotas piden renuncia colectiva de consejeros

Gloría Calvimontes, presidenta del comité de defensa de los socios de Cotas informó qué se harán presente en la Asamblea convocada por la cooperativa para exigir la elección total de los consejeros y no de unos cuantos. No aceptan como excusa que los estatutos no permiten la renuncia colectiva, porqué tampoco los estatutos permiten que se robe y lo hicieron. Calvimontes señala que se debe elegir a nuevos consejeros que le limpien la cara Cotas.

Fuente: Detrás de la Verdad

