¿CÓMO RECONOCER A UN GUERRILLERO DE ESCRITORIO?

Es fácil:

-Por lo general no fueron al cuartel.

-Hablan de igualdad social, pero ellos hallan el modo de vivir bien y mejor.

-Si son viejos, se cuelgan del poder. Eso justifica sus «años de lucha». ¿Contra quién? ¡Contra el imperio!

– Si son jóvenes hablan mal de los ricos, pero les encantaría vivir como ellos.

– Siempre asumen que son «intelectuales».

-Les encanta lucirse con pensamientos y frases ajenas.

– Se auto definen ateos. Pero ponen de ejemplo de lucha social a Jesucristo.

– Critican la publicidad del «imperio». Pero van al cine más caro a ver Superman, Capitán América, etc…

– Hablan de nacionalismo, pero usan Adidas, jeans, beben Coca Cola, whisky, etc.

– Solo sus ideas de «liberación» son buenas. Lo demás no sirve.

– Son eternos resentidos sociales.

– Según ellos, nadie sabe más que ellos. Súper cerebros, según ellos.

– Casi siempre tienen matrimonios fracasados, nunca se casaron o tienen hijos regados que no asumen.

– Cuando se sienten confrontados por argumentos mejores, sos enemigo, vende patria, oligarca o solo sonríen como hienas.

– Son generosos con la plata ajena. Por eso se los halla en fundaciones, ONG, etc.

– Les encanta ponerse una mochila al hombro, se dejan alguna barba de tres pelos y se van felices a Vallegrande cada octubre.

– Cuando hablan de algún tema, asumen que quien los escucha es opa o retardado.

– Son patrioteros totales. «Patrioteros» la versión retrógrada del PATRIOTA.

EN VERDAD SE CREEN GUERRILLEROS, aunque nunca estuvieron en alguna revolución y solo reventaron cohetes en Navidad, donde los únicos asustados fueron los perros del vecino…

¿Conocen a alguien así?

El ESCRIBIDOR

Npetv

Fuente: El Escribidor