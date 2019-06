Consulados ofrecen «combo» de trámites para empadronar a bolivianos; «Generación Evo» hace campaña

“Compatriota, acércate para realizar, actualizar o renovar tu certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, doble nacionalidad, certificado de antecedentes… también te empadronaremos para las elecciones”.

Ese es el “combo” de trámites que ofrece, a los residentes bolivianos, la agrupación Generación Evo Argentina en supuesta coordinación con el consulado general en Buenos Aires, denunciaron residentes bolivianos.

Similar situación se registra en Brasil, donde la Embajada desplazó “consulados móviles” para que los connacionales se registren en el padrón y también aprovechen para hacer otros trámites, sostuvieron bolivianos que residen en Sao Paulo.

Empadronamiento de gancho

“La maniobra es ir a un lugar, ofrecer la doble nacionalidad, el certificado de nacimiento y otros documentos. Entonces, ahí enganchan el empadronamiento para las elecciones”, explicó Norah León, quien vive en Argentina desde hace 25 años.

La residente denunció que afines al MAS son quienes realizan el empadronamiento. Incluso -sostuvo- supuestamente empadronan “en un estudio jurídico de una abogada que participó en la proclamación de Evo-Álvaro”.

Bolivianos se empadronan en el consulado en Buenos Aires. Cuenta en facebook de Generación Evo Argentina

Desde Brasil, Anelid Calles, quien vive en ese país desde hace 10 años, informó que el consulado boliviano sigue la misma estrategia que se ejecuta en Argentina.

“Ofrecen tramitar la doble nacionalidad, certificado de nacimiento, renovación de la cédula de identidad. Luego, los registran en el padrón biométrico”, relató Calles, quien dijo que el personal de los consulados móviles “va acompañado de afines al MAS”.

“Una vez que terminan de empadronar al compatriota -sostuvo Calle-, los militantes del MAS piden que voten por Evo”, con el argumento de que “si no fuera por él, no tendrían sus documentos, porque es instrucción del Presidente apoyar a los bolivianos”.

La residente señaló que los afines al masismo concluyen su discurso electoral con la frase “Bolivia nos necesita”.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que esa entidad contrató “a profesionales que conocen el proceso de empadronamiento y manejo de los equipos”. Además, explicaron que en todos los casos verificaron que la persona contratada no sea militante de ninguna organización política. “Las personas que trabajan en el Órgano Electoral no pueden tener afiliación partidaria”, subrayaron.

Cuenta en facebook de Generación Evo Argentina

Marchas y diálogos

El panorama es distinto en España e Italia. Bolivianos que residen en esos países denunciaron que funcionarios de las embajadas y consulados destinan horas laborales para llevar adelante marchas y diálogos, para “informar” sobre el “proceso de cambio” y los 13 años de Evo Morales en el poder.

Mateo Rosales, desde Madrid, afirmó que no hay ofertas de trámites. Lo que sí hay -manifestó- son caravanas en favor del Gobierno y eventos proselitistas, auspiciados por la Embajada y los consulados nacionales.

“En marzo, la plataforma de Apoyo Bolivia organizó una marcha para ensalzar los logros del proceso de cambio. En esa marcha había banderas del MAS y whipalas”, dijo Rosales, quien denunció que en esa movilización participaron “obligados” los funcionarios de diferentes consulados.

En una nota de prensa, publicada en febrero en el portal de la Embajada de Bolivia en España, se informó que Carlos Jorge Vargas Ortiz, quien se presentó como técnico del empadronamiento, destacó la importancia de las brigadas móviles para ampliar el radio del registro.

“Estarán sujetas a coordinación con el Consulado quien tiene otras dos instituciones como el Serecí y Segip, y vamos a hacer un trabajo tripartito donde no solamente podamos llegar a la población con el registro biométrico, para el empadronamiento permanente, sino que se les puedan sumar otros servicios consulares”, afirmó Vargas.

Desde Italia, una residente boliviana, quien pidió reserva de su nombre, denunció que en horarios de trabajo los funcionarios de la Embajada y del consulado “se encargan de realizar campaña”. “Cuando uno va al consulado a realizar un trámite, nos dicen ‘Gracias a Evo tenemos esto, este otro…’”, indicó.

Página Siete pidió una contraparte a la Cancillería sobre el tema. Desde su Unidad de Comunicación se comprometieron a consultar a la autoridad que podría atender la solicitud. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.

Una marcha en Barcelona a favor del presidente Morales. Foto: Mateo Rosales

Más del 40%

En criterio de los residentes, el MAS apuntala su campaña en el exterior porque su objetivo es lograr 40% de respaldo electoral y alcanzar, además, 10 puntos de diferencia respecto al segundo mejor votado. Ello con el fin de quedarse en el poder sin ir al balotaje.

“El voto en el exterior será decisivo, sobretodo en Argentina y España. Es importante estar alertas y coadyuvar en el control del voto”, manifestó Rosales, residente en Madrid.

En las elecciones de 2014, el presidente Evo Morales obtuvo 64.251 votos en Argentina, frente a los 5.400 votos que obtuvieron los frentes de oposición (PDC, PVB-IEP, MSMS y UD). En Brasil, el MAS alcanzó una amplia ventaja, con 18.588 votos, frente a los 2.715 sufragios que logró la oposición en conjunto.

La situación fue diferente en España, donde la oposición mantuvo el liderazgo con 24.420 votos, mientras que el MAS obtuvo 19.392 votos. (Ver detalles en la infografía)

Desde el MAS afirmaron que los consulados tienen la obligación de velar por el bienestar de los compatriotas y que por ello realizan un trabajo coordinado con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Órgano Electoral.

“No veo nada irregular que estas entidades den estos servicios a los residentes bolivianos”, afirmó el senador Omar Aguilar (MAS), quien manifestó que, si hay alguna irregularidad, los bolivianos deben presentar una denuncia ante el TSE.

No obstante, el legislador consideró que este tipo de denuncias son impulsadas por la oposición, con “el afán de desestabilizar y boicotear las elecciones de octubre”.

Punto de vista

Franco gamboa R. Analista político

Lo que sí está claro es que no se sabe a cuántos se podrían empadronar, a cuánto puede ascender.

Ahora bien, sobre el “combo” que ofrecen los consulados, no sé hasta qué punto puede funcionar, pues hay una serie de requisitos que se deben cumplir para concretar estos trámites.Por ejemplo, hay restricciones con referencia a la doble nacionalidad, no es inmediata.

En un proceso electoral, lo más importante es que el padrón esté actualizado y sea depurado correcta y técnicamente; además, que estén identificados, incluso, los fallecidos.

Al margen de ello, cuando se hacen estas ofertas de ofrecer igual que en una campaña el cielo y la tierra, esto no necesariamente garantiza un voto a favor.

Es decir, yo le garantizo la doble nacionalidad, facilidades, incluso realizar trámites gratuitos, pero el usuario, el ciudadano, puede decir “excelente” y luego empadronarse, pero eso no garantiza, de hecho, un voto a favor de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. Puede resultar incluso un voto en contra.

El comportamiento electoral del país se mueve en función de algunos incentivos, del clientelismo, entre otros. En el exterior, el incentivo para garantizar una participación activa no es grande.

En el exterior, nuestros compatriotas tienen otras prioridades. Podrían estar interesados en colaborar al proceso democrático, pero quizá no asistan a votar, pues el voto para ellos no es obligatorio.

Entonces, al tener otra dinámica de vida-el voto no es obligatorio-, eso ya es un factor incierto. A diferencia del voto en el país, pues la población sí es sensible a la propaganda y a ofertas que incluso se da en redes sociales. Para el voto, dependen ciertos compromisos, miradas de futuros. Incluso el temor de perder el trabajo influye en el voto.

La elección de un gobierno, en el país, afecta directamente a nuestra vida cotidiana. Pero en el extranjero no es así.

Denuncian que en EEUU hay “desinformación”

Residentes bolivianos en EEUU denunciaron que la estrategia que aplican en la Embajada y los consulados es “la desinformación”. Esto con el objetivo de evitar que en ese país se registre la mayor cantidad de compatriotas en el padrón, para los comicios del 20 de octubre.

Karla Monasterio, quien reside en Nueva York y es integrante de Kuña Mbarete, denunció que el tiempo destinado para el empadronamiento en los consulados es sólo de cuatro horas al día, situación que impediría el registro biométrico de connacionales.

“Los bolivianos viven en diferentes regiones de Estados Unidos, hay muy pocos recintos. Entonces, la gente tiene que planificar para llegar a empadronarse; pero cuando llegan, las oficinas están cerradas porque trabajan desde las 10:00 hasta las 14:00”, reclamó Monasterio, quien dijo que a esa dificultad se debe sumar que los funcionarios definen otras fechas para que los bolivianos puedan actualizar su cédula de identidad.

“Mucha gente que necesita actualizar su cédula de identidad para registrarse, no lo está haciendo. Definen otros días, hay fechas separadas”, lamentó Monasterio, quien consideró que el Gobierno pretende que en EEUU no se registre un número considerable de bolivianos para sufragar, dado que en las elecciones generales de 2014 el MAS obtuvo una baja votación.

De acuerdo al cómputo final que realizó el Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones generales de 2014, en E EUU, el MAS obtuvo 1.845 votos, mientras que la oposición sumó 3.489. (ver más detalles en la infografía)

El empadronamiento masivo en el exterior y en Bolivia arrancó el 31 de mayo. “Tenemos 45 días a partir del 31 de mayo. Decirles a la población y a los bolivianos que viven fuera de las fronteras que desde el 31 de mayo pueden acudir a los centros de empadronamiento para evitarnos los últimos días las filas, las aglomeraciones”, manifestó la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, cuando se lanzó esa tarea de registro.

Fernando Gonzales, residente boliviano en Estado Unidos, informó que en ese país el MAS aún no inició los actos proselitistas de cara a los comicios de octubre. “No se escucha un proselitismo abierto. El MAS es muy tibio en Estados Unidos. Aquí, una mayoría exige que se respete el voto del 21F, cuando a Evo Morales le dijimos no a la reelección”, manifestó.

Página Siete pidió conocer la postura de la Cancillería sobre la denuncia respecto al tiempo de empadronamiento en EEUU. No obstante, no se tuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz