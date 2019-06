Costa arremete contra Barral, no puedes pedir ética a una persona con esos antecedentes

La diputada nacional, Jimena Costa, manifestó que no le sorprende la denuncia por extorsión contra su suplente, Amilcar Barral, y la apena porque ella ya lo denunció por extorsión el 2015 y le significó que la misma bancada de oposición la acose políticamente.

Costa dice que pedirle que se aparte de su cargo para defenderse es inútil porqué él no tiene ética, entonces es en vano. El caso de Barral es un ejemplo de que no se puede elegir un candidato solo por foto, si no investigarlo vía Facebook para no terminar con este tipo de diputados, confesó que su relación con Barral es tensa y nula.

Fuente: Detrás de la Verdad

