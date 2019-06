Costas: “Tenemos aspectos y causales específicos para perder el mandato”

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, habla del trabajo que desempeñan y dice que ellos se ajustan a la norma, respondiendo a los que piden la renuncia de los vocales.

El jueves hubo fallas en la aplicación ‘Yo Participo’ y algunas personas pensaron que estaban siendo depuradas del padrón electoral, ¿qué pasó?

En realidad, estos ciudadanos estaban preocupados porque se habían registrado y no vieron su inscripción reflejada de inmediato en el ‘Yo Participo’. Esta aplicación es una exportación que hacemos de los datos del sistema del padrón electoral para publicar en la página web; obviamente no tiene el número de mesa de votación, porque eso se va a determinar una vez concluya el procesamiento hasta el 14 de julio, donde se hace la conformación del padrón y el sorteo de mesas. Habrá información que será actualizada. Desde el 31 de mayo estamos con el registro masivo en todo el país, pero no todas las terminales están conectadas en línea. La actualización de esa base se va haciendo de forma periódica, no es de manera inmediata. Hemos coordinado con el equipo para que se hagan una vez por semana, para darle regularidad. El jueves se hizo una actualización al cierre de junio y a partir del 21 tendremos ajustes semanales. Disponemos de un equipo que está trabajando permanentemente. Estamos con turnos que si hay alguna contingencia se resuelve muy rápidamente.

¿Esas fallas se pueden repetir el 20 de octubre?

Ese día tendremos otros sistemas, no solo para la consulta del registro electoral, sino que también tendremos la publicación de resultados preliminares, de cómputos y no creo que ocurran fallas.

¿Cómo evalúa la etapa de empadronamiento?

Creo que en este periodo estamos logrando motivar al ciudadano para que acuda a nuestros centros de inscripción de manera oportuna. No hemos alcanzado la previsión, porque esperábamos contar para esta fecha con más de 400.000 inscritos, entre los que cambian de domicilio y los nuevos votantes. (Hasta el pasado viernes) Se registraron 94.656 nuevos electorales, eso es bueno porque cuando consolidemos el padrón veremos que la mayoría de los inscritos son jóvenes. Aparentemente la comunicación por redes sociales ha tenido los resultados esperados.

¿Con qué equipos trabajan en las redes sociales?

Hay un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a las redes sociales, incluso están creando memes y aplicando los nuevos manejos que tienen los jóvenes en las redes. En conjunto, hemos superado los 200.000 registros en dos semanas. También mantenemos informados a los ciudadanos a través de la radio.

¿Qué departamento tiene el mayor número de inscritos?

Santa Cruz lidera los inscritos en el país, con 29.172 nuevos electores. Cochabamba, que también estuvo con alta inscripción, alcanzó 24.331 y La Paz, 18.636. El registro permanente está mejorando constantemente, pero los ciudadanos tienen que recordar que el 14 de julio cierra el padrón y los ciudadanos que no se inscriban hasta esa fecha solo podrán votar en las elecciones subnacionales del próximo año. El padrón consolidado será publicado después del 14 de julio para que los ciudadanos que estén inhabilitados o lo que no figuran en los registros puedan acercarse a la oficina, en caso de que exista un error, habilitarlos.

¿Qué opina sobre los pedidos de renuncia de los vocales?

Yo insisto en que debe primar el respeto y cumplimiento a la norma. Nosotros (los vocales) tenemos aspectos específicos y causales específicas para perder el mandato y a eso nos sujetaremos.

¿Cómo se garantiza el voto transparente?

Hay un trabajo que comprende varias áreas. Una de ella es el ISO electoral que avanza con regularidad y hay un gran compromiso a nivel institucional de todos los que trabajan en este proceso. En esta primera etapa están participando los tribunales electorales departamental de Santa Cruz y de Tarija. Desde el TSE incentivamos esto porque es de mucho interés para el proceso. La cooperación internacional está haciendo seguimiento y permite el financiamiento; creo que alcanzaremos la certificación en agosto. El otro aspecto que es importante, es que tendremos una comunicación mucho más fluida con los medios de comunicación y con la sociedad civil, para que en la medida que avance el calendario electoral haya un acompañamiento ciudadano porque todos los sectores estamos en momentos de mucha tensión y de mucha expectativa.

