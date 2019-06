Denuncian caso de “acarreo de votos” hacia San Lorenzo

Laura Maldonado / La Paz

Habitantes de Blanca Flor, comunidad del municipio de San Lorenzo del departamento de Pando, denunciaron ayer el “acarreo de votantes” de Riberalta (Beni) a esa región. Un denunciante afirmó que ese traslado irregular se realiza “por órdenes” del alcalde de esa localidad, Hansy Gonzales, quien es del MAS. Éste lo niega.

“El día viernes, aproximadamente a las 22:00 horas, por órdenes del señor alcalde del municipio de San Lorenzo, Hansy Gonzales, dos camionetas con gente fueron traídas para que se inscriban en Blanca Flor para votar el 20 de octubre”, denunció Jaime Tuno Medina, uno de los comunarios de Blanca Flor, según el reporte del periodista Israel Gutiérrez.

En las últimas horas circuló en redes sociales un video en el que descubren a una joven a punto de empadronarse. En el registro audiovisual se oyen cuestionamientos a la electora. “Tú eres de Riberalta, ¿verdad?”, le dicen.

Tuno Medina sostuvo que luego de ese hecho, los comunarios de San Lorenzo se declararon en “alerta”, puesto que no sería la primera vez que ocurre ese tipo de actos irregulares en procesos de empadronamiento electoral. “Todos los años en elecciones municipales, presidenciales, este señor (Alcalde) acarrea gente”, manifestó.

Otra comunaria de San Lorenzo, según reportes de los medios televisivos pandinos, denunció que un notario que empadronaba en Blanca Flor hasta ofrecía a los riberalteños “inscribir con carnet vencido”. “Pero no lo permitimos”, aseguró.

Tuno Medina agregó que las 32 comunidades del municipio de San Lorenzo “ya no permitirán” que se empadrone de forma irregular.

“¿La gente beniana por qué no vota en Riberalta? ¿Si son benianos, por qué vienen a votar? Ellos (riberalteños) vienen pagados con 200 o 1.000 bolivianos, así se está manejando en San Lorenzo”, dijo el comunario.

Tuno Medina remarcó que “si este alcalde (Gonzales) quiere ganar las elecciones, que gane limpiamente, con la gente de ahí (San Lorenzo). El temor de él es que perderá”.

¿Qué dice el Alcalde?

En contraparte, el alcalde de San Lorenzo, Hansy Gonzales, negó que estaría involucrado con el caso de supuesto empadronamiento de ciudadanos riberalteños en Blanca Flor. La autoridad expresó que ese hecho “no existe” y que quienes lo denuncian “son de la oposición”.

“Como alcalde no tengo por qué acudir a ninguna de estas artimañas. Yo soy ganador de muchas elecciones. Ellos (los denunciantes) no son pobladores de Blanca Flor, son opositores, yo no sé de dónde se inventan”, declaró a Página Siete.

El director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando, Kalil Arab, manifestó que las denuncias de los comunarios de esa región “deberían ser formalizadas”.

“Por la seriedad del caso, quien tenga algún hecho al respecto, alguna evidencia debe de hacer la denuncia formal”, declaró Arab, según el reporte del periodista Gutiérrez.

El caso de Riberalta

Pobladores de Riberalta revelaron el 15 de junio que ciudadanos de ese municipio eran registrados en el padrón biométrico del departamento de Pando.

En dos videos difundidos por el portal Noti Riber, pobladores de Riberalta denunciaron a un grupo de personas que realizaban tareas de empadronamiento y supuestamente ofrecieron dinero a habitantes de la ciudad beniana, a cambio de que se registren como votantes en el departamento de Pando.

La Ley de 026, en su artículo 238, inciso I, establece: “La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.

