Detienen a empresario que engañó Bs 6.9 millones a la Gobernación de Potosí

La Procuraduría General del Estado logró la detención del empresario Jaime Cuentas Yañez quien adeuda cerca de 7 millones de Bolivianos a la Gobernación potosina.

La representante de la Dirección Desconcentrada Departamental Potosí de la Procuraduría General del Estado, Narda Medina, informó que, junto a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Potosí, se realizó un operativo en la ciudad de Oruro donde se detuvo al empresario Cuentas Yanez.

El empresario que fue alcalde interino de Oruro se adjudicó el proyecto de construcción del camino Llica Sigsihua Empexa San Pedro de Quemes por un monto de 10.287.80 en la gestión del gobernador Félix Gonzáles.

La actual administración efectuó un proceso dentro del cual se averiguó que el empresario recibió el 75 por ciento del monto del contrato (avance financiero) mientras que solo realizó un 25 por ciento del avance de la obra de tal manera que debe 6.9 millones de Bolivianos a la institución.

Durante mucho tiempo se estuvo buscando al empresario que evadía las acciones de la Gobernación potosina y no se podía recuperar el dinero afectado porque el mismo no solo incumplió el contrato sino que no tenía la intención de resolver el tema del dinero pendiente.

AGRESIÓN

Cuando el personal de la Gobernación de Potosí, la Produraduría General del Estado y la Policía realizaron el operativo para detener a Jaime Cuentas Yañez, él intentó escapar en su automóvil.

En un intento de fuga, el empresario casi arrolla a un funcionario de la Gobernación y a dos policías pero la oportuna intervención de los que participaron en el operativo permitió reducir al buscado por el engaño a los potosinos.

Anoche llegó la comitiva trayendo al empresario Jaime Cuentas Yañez quien enfrentará a un juez cautelar hoy. Quien fue alcalde de Oruro por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los más poderosos empresarios de la construcción, dirigente deportivo y bailarín del Carnaval enfrenta uno de sus peores momentos ante la justicia en Potosí.

PROYECTO Cuentas se adjudicó en 2008 el proyecto de construcción del camino Llica Sigsihua Empexa San Pedro de Quemes por Bs 10.2 millones.

Tendría otros procesos pendientes

De acuerdo a la información recopilada por la Procuraduría General del Estado, Jaime Cuentas Yañez tiene otros procesos pendientes.

Uno de los casos le involucra como exalcalde de Oruro cuando asumió un contrato de vaciado de pavimento rígido el que fue anulado y se le conminó a devolver el dinero del anticipo.

Ayer se conoció que el empresario orureño enfrentaba otro proceso judicial en el cual se le había dictado la detención domiciliaria pero, de forma curiosa, fue encontrado caminando libre por las calles de la ciudad de Pagador.

Se tiene previsto presentar la documentación sobre los procesos que enfrenta el ciudadano detenido para su consideración por el juez cautelar quien debe analizar su situación jurídica para determinar la detención preventiva o establecer salidas alternativas.

Se prevé que hoy se desarrolle la audiencia de consideración de medidas cautelares en este caso que tiene que ver con incumplimiento de contrato y afectación económica al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

