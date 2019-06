Diputado que denunció corrupción, cae por supuesta extorsión y advierte maniobra de exalcalde Patana

EL DEBER / M. Tedesqui / M. Chuquimia

Amilcar Barral, diputado suplente de Unidad Demócrata, fue detenido ayer acusado de extorsionar a Édgar Patana, exalcalde de El Alto, que se encuentra preso en la cárcel de San Pedro, acusado de corrupción pública. En un operativo de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, un asistente del diputado fue encontrado en flagrancia recibiendo un sobre presuntamente con dinero de parte de un interno del panóptico paceño, para evitar que Barral hiciera un pedido de informe que pudiera paralizar la construcción de nuevas celdas en el sector La Posta, territorio que sería manejado por Patana, delegado de la sección ‘vip’ de San Pedro.

Barral negó los cargos y aseguró que todo se trata de una maniobra del ex alcalde oficialista, a quien había denunciado por vender celdas.

Samuel Villegas Ayala, director nacional de Régimen Penitenciario, informó anoche de que el lunes se conoció una denuncia realizada por Patana, que dijo que estaba siendo víctima de extorsión por parte del diputado Barral. A través de las autoridades del penal, la versión de Patana se hizo conocer a Régimen Penitenciario de La Paz y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que activaron dos grupos y pusieron en marcha un plan para tratar de corroborar la versión. Agentes de Inteligencia se pusieron en contacto con la persona que supuestamente fungía como recaudador del diputado y obtuvieron la información de que un representante de Barral iría a recoger el dinero.

Construcciones

Según Villegas, el motivo de la extorsión sería que el preso que hacía como el supuesto intermediario de Barral lo amenazaba con una petición de informe sobre el material de construcción que ingresa a San Pedro y, salvo que pagase una cantidad no revelada de dinero, se podrían paralizar las obras que estaba construyendo en el penal.

“Lo real, lo cierto, es que todas las evidencias están colectadas, tenemos los teléfonos, el dinero”, dijo el director. Cuando se le consultó si realmente Patana está construyendo celdas en el sector La Posta, Villegas dijo que no sabía, pero creía que no, porque de ser así se hubiese prestado a la extorsión. “Desconocemos, en la investigación eso se determinará”, añadió, antes de ceder la palabra a Pablo Blanco, coronel de Policía encargado del operativo.

El uniformado explicó que Barral estaba detenido por los delitos de cohecho y extorsión, que apenas han abierto las investigaciones y que la hipótesis que se maneja es que el diputado estaba extorsionando a un privado de libertad a través de otro interno. El operativo se armó desde el lunes por la tarde y no se sabe cuánto dinero hay en el sobre, ya que sigue cerrado.

Explicó además que el que fue encontrado en flagrancia recibiendo el dinero fue el asistente de Barral, que fue seguido hasta la oficina 1403 del edificio Ballivián de La Paz, donde supuestamente debía entregar el sobre con dinero al opositor.

“Los principales autores ya están detenidos. Se está persiguiendo el delito, no nos interesa la parte política”, dijo el coronel Blanco.

De denunciante a acusado

Barral quedó detenido alrededor de las 14:00 y fue trasladado a las dependencias de la Policía Anticorrupción, de donde fue sacado a las 19:30 para ir a inspeccionar su oficina. Mientras se lo llevaban en una patrulla, su madre, llorosa, creía que todo era un montaje para detener las denuncias de su hijo. Él decía lo mismo. Mi denunciante es Patana, repetía antes de ser subido a la camioneta. No llevaba manillas y él mismo había sugerido que los uniformados inspeccionaran sus oficinas en el edificio Ballivián. Antes de entrar por la puerta marcada con el número 1403, el fiscal del caso, Samuel Lima, aclaró varias veces que no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección, que no se estaban violando sus derechos de diputado y que estaban ahí a sugerencia del mismo Barral.

Mientras tanto, con semblante tranquilo, Barral habló con EL DEBER. “Mi denunciante es Patana, al que he denunciado yo por la venta de celdas a Medina y Moreira (los jefes policiales de Santa Cruz supuestamente involucrados en encubrimiento al narcotráfico). Hemos hecho peticiones de informes, porque sabemos que Patana es el jilacata (jefe) de las celdas en La Posta”, dijo.

Denunció que golpearon a su asistente, lo llevaron hasta su oficina donde él estaba trabajando e ingresaron para darle un sobre. Aseguró que no recibió ningún dinero ni sobre.

“Vi que estaba mi asistente y después entraron como 20 policías directamente a sacar fotos y filmar. Mi asistente tenía que traer documentos de La Posta, donde están detenidos 19 policías, sobre la información de ventas de celdas por hasta $us 10.000, sobre cómo Patana maneja los quioscos y se ha convertido en el dueño de ahí, a tal punto que ha demolido baños para construir más celdas”, denunció.

Mientras, sus colegas oficialistas se apresuraron a pedir su renuncia. “No es la primera vez que está con sus matufias. Ya estuvo suspendido 11 meses sin goce de haberes por cobrarle la mitad del sueldo a un funcionario”, recordó Sonia Brito. Barral se defiende: “Si es cierto que estoy extorsionando a Patana, ¿de dónde tiene tanta plata?”.

El fiscal Lima explicó que los delitos por los que se persigue a Barral son extorsión, uso indebido de influencias, cohecho y beneficios incompatibles con el cargo, y cohecho propio.

Explicó que existe un video en el momento en que el asistente recibe el dinero y que en los próximos días se verá si se puede usar como prueba. Barral quedó aprehendido y prestará su declaración hoy en la mañana. Luego se definirá si se lo imputa.

