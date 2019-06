Dorado: Comenzó la persecución política con la aprehensión de Amílcar Barral

Santa Cruz 5 de Junio.-El diputado Opositor Luis Felipe Dorado se refirió a la aprehensión del diputado Amílcar Barral, acusado por el presunto delito de extorsión, podría calificarse el accionar como una persecución política, debido a que varios asambleístas estuvieran interpelando al Ministro de Gobierno, Carlos Romero por hechos de narcotráfico.

“Ojala no sea un montaje, si él es culpable tendrá que pagar por todos los actos de extorsión, que haya cometido como diputado o investidura que tiene los delitos son de orden personalísimo e individuales y si es culpable que le caiga todo el peso de la ley que corresponde, también debe caerle a todos esos narcos que se vienen destapando dentro del mismo gobierno”

Dorado subrayó, que todo hecho de corrupción debe ser sancionada y ejecutada, pese a ser de oposición u oficialismo, siempre con la finalidad de luchar contra la corrupción y no dejarlos libres como el caso del “Fondo Indígena” y las “barcazas Chinas” y otros hechos de corrupción en el que el centralismo estaría envuelto, están libres.

No obstante criticó, la lucha contra la corrupción, siendo que los involucrados se encuentran en libertad. Además cuestiono el actuar de la policía, ¿Que está pasando con la policía? tenemos que preguntarnos porque la policía actúa de forma inmediata con los opositores, ocurriendo lo contrario con el oficialismo, dejando entrever que no hay justicia en el país.? porqué no dan los nombres de los asambleístas ligados al caso «Montenegro»?

Fuente: Prensa Diputado Luis Felipe Dorado