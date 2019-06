Dudas y críticas ante la intención de Evo de trabajar con municipios

María Carballo / La Paz

El presidente Evo Morales anunció el martes que se reunirá con los alcaldes de las ciudades del país para planificar de manera conjunta el desarrollo urbano. Este anuncio generó críticas y dudas en algunas autoridades porque creen que el Mandatario busca ganar votos para las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Morales, inició esta labor reuniéndose hoy con el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, y destacó que la ciudad cuenta con agua potable, aunque se debe trabajar en la distribución del servicio.

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, dijo que espera que Morales cumpla con este compromiso, el cual espera que no se trate solo de una intención política.

“Vamos a estar esperando el cumplimiento de ese compromiso que él (presidente Evo Morales) ha emitido de manera pública, porque dijo no solamente con los allegados a su partido de Gobierno, sino con todos, entonces así vamos a asumir ese compromiso público que se ha realizado y estaremos esperando todo el equipo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a que pueda interesarle el objetivo, lo que hemos realizado y lo que podemos hacer dentro de nuestra urbe alteña”, dijo Chapetón.

A su turno, la asambleísta opositora por Cochabamba, Lizeth Veramendi, criticó la intención de Morales porque en 13 años de gestión no se preocupó de los problemas de los distintos municipios y que ahora solo lo hace a cambio de votos. Pidió a los alcaldes «no dejarse comprar».

«Queremos recordarle al presidente Evo Morales que según la Constitución Política del Estado hay competencias que tiene el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. El señor Evo Morales no puede jugar a ser alcalde de los municipios del país y debe dejar de prebendalizar las obras», aseveró.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, desmintió las palabras de Morales respecto a que las alcaldías no tienen un plan para el desarrollo urbano y dijo que La Paz avanzó en su gestión y que logró obtener el mejor transporte, sistema de salud y de recolección de residuos del país, entre otros proyectos concretados.

Sobre el ofrecimiento del Mandatario de trabajar de forma conjunta, dijo: «Habrá que ver si es una medida que este acorde a con los planes operativos de los municipios. No nos olvidemos que somos entidades autónomas, que tenemos nuestra planificación (…) ojalá podamos coincidir con la misma visión».

El burgomaestre dijo que si el Gobierno quiere trabajar con los municipios, una buena medida sería agilizar el financiamiento para proyectos inconclusos o que no comenzaron.

Andrea Cornejo, presidenta del Concejo Municipal de La Paz, pidió al Presidente trabajar en bien de la ciudadanía y dejar de lado las acciones políticas tomando represalias contra autoridades municipales que no son afines al MAS en referencia al alcalde Revilla.

“Es el último año habla de una planificación con los gobiernos municipales, con las gobernaciones. Planificar en un año electoral me parece una medida desacertada, cuando han tenido 13 años para planificar y trabajar con los gobiernos municipales, no se olviden que en la última elección hace casi cinco años, el gobierno central dijo que no se iba a trabajar con los alcalde opositores, esto me parece una medida desesperada haciendo campaña política”, sostuvo Cornejo.

La senadora por el Beni de oposición, Jeanine Añez, puso en duda que Morales conozca el cómo planificar obras para un municipio, por lo que su anuncio fue con intenciones electorales.

«Está intentando distraernos llevando el debate nacional al municipal, él no tiene idea de lo que significa planificación, ha construido coliseos donde se le antoja sin planificación alguna», señaló.

Fuente: https://www.paginasiete.bo