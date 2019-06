El plástico se ha convertido en la gran lacra de nuestros océanos. Buena parte de los residuos que generamos los seres humanos van a parar al mar, donde acaban con la fauna y flora que encuentran a su paso, provocando un impacto medioambiental de graves consecuencias. Y, la ‘isla de basura‘ es su máximo exponente, una mancha flotante en mitad del Océano Pacífico llena de desechos que llega a ocupar 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, tratarán de eliminarla.

The Ocean Clenup es un proyecto que lucha por acabar con los residuos plásticos en el mar, razón por la que han decidido poner en marcha un barco contra los desechos. Se trata de una pequeña nave flotante, completamente sostenible, que cuenta con una gran barrera en forma de U en su parte delantera, que mide unos tres metros de longitud. La idea es ir navegando y recolectando los restos plásticos para, después, llevarlos a un segundo barco encargado de su reciclaje.

La intención es conseguir limpiar el mayor basurero flotante del mundo. Fue descubierto en 1985 y, desde entonces, se han llevado a cabo diferentes iniciativas para eliminarlas, aunque sin demasiado éxito. El principal problema es que solemos imaginar que se trata de grandes restos, como botellas, vasos o envases de todo tipo, pero nada más lejos de la realidad: son pequeños desechos de escasos centímetros, que complican la limpieza y su retirada.

La ‘isla de basura’ esta localizada entre California y Hawaii, y ya el pasado año se intentó retirar, aunque con poco éxito. En septiembre de 2018, este mismo barco tenía el objetivo de retirar todos los restos posibles, pero la meteorología le tenía reservada una jugarreta al proyecto. Pese a estar navegando durante cerca de cuatro meses, un temporal provocó graves daños en el barco, que tuvo que ser remolcado. Tras cuatro meses de reparaciones, vuelve al mar para luchar contra el plástico.

After only four months of design, procurement, and assembly, the crew is now on their way to the Great Pacific Garbage Patch with the upgraded System 001/B. Time to put it to the test. pic.twitter.com/wbUUvrihbh

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 21 de junio de 2019