El fracaso de la Verde, ¿tiene un responsable?

Los Tiempos

La participación de Bolivia en la Copa América terminó y dejó a la Verde en la última posición del torneo internacional. Debido a los malos resultados que se obtuvieron (tres derrotas en tres partidos), se busca a los responsables del nuevo fracaso del combinado nacional.

Dirigentes, jugadores y el cuerpo técnico están en la mira, pero ¿será el momento para encontrar a un culpable? o ¿cómo debe superarse este mal momento?

El exseleccionador de Bolivia Xabier Azkargorta fue más allá y señaló que el problema radica en que no se trabaja en las divisiones menores.

“Creo que es un paso más, el objetivo es clasificar claramente para el próximo Mundial y esta Copa América es un paso que se da. Desde hace mucho tiempo pedía que esta Copa América no fuera el centro y creo que en ese sentido todos tenemos que dar nuestro apoyo a un proceso que sigue”, aseguró el español.

El extécnico señaló que no es momento para despedir al técnico Eduardo Villegas. Sobre los jugadores, señaló que no conoce si hay más futbolistas nacionales que estén “triunfando” en el fútbol del exterior.

“La Copa América tiene que ser un paso más para ir al Mundial de Catar y no como un objetivo en sí”, reiteró.

Si bien, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no realizó la evaluación de la Copa América, el director de la entidad, Rolando Aramayo, señaló que las mejoras no pasan por el cambio de las personas que están a cargo de la selección o de la federación.

“Creo que el tema no pasa por cambiar a las personas, sea un técnico, un dirigente, sea el que sea. Pasa por un cambio de actitud, por un cambio de política, por un enfoque diferente a lo que hasta ahora se ha hecho. Creo que nos hemos equivocado todos, para mí no pasa por el cambio del técnico. No considero que el cambio de entrenador sea lo que se necesita”, sostuvo el dirigente cochabambino.

La Verde quedó lejos de las mejores presentaciones que tuvo, que se remontan a 1963 y 1997. En este sentido, Ramiro Blacutt, uno de los exfutbolistas nacionales y que fue campeón de la Copa América, denominada anteriormente como Campeonato Sudamericano, señaló que el nivel futbolístico que tiene Bolivia “no es el mejor”.

“No existen responsables porque nuestro nivel futbolístico no es el mejor. No se puede encontrar un culpable porque desgraciadamente no hemos salido de nuestro cascarón. Debemos cambiar completamente la formación de nuestros chicos, requiere de una formación más agresiva y eso también es producto de que en el resto del mundo se ha perfeccionado las cualidades físicas, técnicas y mentales”, aseguró.

Bolivia volvió a fracasar y tendrá en marzo de 2020 el inicio de un nuevo escenario en las Eliminatorias.

APUNTE

RESPONSABILIZAN A TODOS LOS ACTORES

Los fanáticos del fútbol son protagonistas del análisis de la campaña que realizó la Selección Nacional en la Copa América.

En una encuesta que se hizo en el portal digital de Los Tiempos, los seguidores de la página votaron y apuntaron a que la responsabilidad es de todos los actores del fútbol nacional: dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los jugadores convocados y el cuerpo técnico que encabeza el estratega cochabambino Eduardo Villegas.