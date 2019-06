El mayor error de la vida de Bill Gates le costó 400.000 millones de dólares a Microsoft

ill Gates confesó este fin de semana el mayor error de su vida. De la empresarial, al menos. El fundador de Microsoft y segundo hombre más rico del planeta declaró a Julia Hartz(multimillonaria y fundadora de Eventbrite), en un evento de Village Global –una firma de capital riesgo del que ambos son parte, junto a Jeff Bezos o Mark Zuckerberg– que no supo ver el potencial de Android antes que Google. Un error previo a la existencia del iPhone, y al dominio de los smartphones.

Gates fue claro: solo había sitio en el mundo para una plataforma dominante «que no fuera Apple». Y, en tiempos de los primeros móviles conectados a Internet, no supo ver que esa plataforma sería Android. El error, consumado en julio de 2005 cuando Google compró Android por apenas 50 millones de dólares, pudo haberle costado a Microsoft «más de 400.000 millones de dólares», unos 350.000 millones de euros. Fue el error que hizo que Microsoft «ahora sea una multinacional y no LA multinacional».

En su intervención, de una hora, Gates arrojó luz sobre una de las mayores batallas de la pasada década. El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, admitió en su momento que la compra de Android tenía un objetivo: no perder la batalla contra Windows Phone, la fallida estrategia de Microsoft para adueñarse del terreno móvil. Aunque algo no encaja en la asunción de errores de Gates: el fundador sólo era el presidente de Microsoft a principios de los dosmiles. El cargo de director ejecutivo, que había abandonado en el año 2000, recaía en Steve Ballmer, al que tradicionalmente se señala como el hombre que no supo ver el potencial de los móviles en el siglo XXI.