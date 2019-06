El Programa AL-Invest 5.0 coordinado por Cainco benefició a 34 mil mipymes latinoamericanas

Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – Bolivia (CAINCO) anunció en el marco del Congreso Mundial de Cámaras realizado en Brasil que el programa AL-Invest 5.0 ha superado ampliamente su meta, beneficiando a más de 34 mil mipymes de toda la región latinoamericana.

Con un auditorio lleno y bajo la presencia de más 1.000 líderes de cámaras, empresarios y autoridades de todo el mundo, Fernando Hurtado, presidente de CAINCO representó al programa AL-Invest 5.0 en el panel «SMEs to the world: chambers as facilitators and partners», ocasión en la anunció que, a pocos meses de finalizar la ejecución del exitoso programa financiado por la Unión Europea, se ha logrado beneficiar a 34 mil mipymes, es decir un 28% más de las planificadas inicialmente.

Hurtado enfatizó en la necesidad de que las organizaciones empresariales y cámaras de comercio busquen alternativas innovadoras para desarrollar nuevos servicios que contribuyan el crecimiento de los pequeños y medianos empresarios.

El Programa AL Invest 5.0 es coordinado por CAINCO, que aglutina en un consorcio a 11 organizaciones empresariales de América Latina y Europa para la implementación de proyectos que busca desarrollar las capacidades productivas de las mipymes de la región para que las mismas sean más competitivas. De esta manera, se trabaja con la Comisión Europea para que con este programa insignia de apoyo a Latinoamérica se contribuya a lucha contra la pobreza.

Congreso Mundial de Cámaras

El programa AL Invest 5.0 no solo estuvo presente en los paneles del 11vo. Congreso Mundial de Cámaras, sino que tuvo un stand en el área de exhibición de este evento internacional presentando sus casos de éxito. El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de junio en Río de Janeiro – Brasil, aglutinando a líderes de organizaciones de representación gremial y cameral, y autoridades de organismos a nivel mundial, con el objetivo de intercambiar criterios y compartir buenas prácticas que transformen el mundo de los negocios.

