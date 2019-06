Escándalo por los «paquetes sexuales» en Medellín: proxenetas venden a turistas la virginidad de menores a 1.800 dólares

Valentina confesó que ella misma buscó ese trabajo porque no pudo conseguir otro empleo pasando hojas de vida, y porque su misma familia la incitaba a esa práctica. «Mis familiares me decían: Usted está sentada en la mina de oro, explótelo, vaya busque plata que hacerla así es muy fácil. Es muy triste. Mi misma mamá me decía que consiguiera un marido con plata o me metiera de puta«, expresó.