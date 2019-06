Evo ve que al oficialismo le falta comunicación “emotiva”

El presidente Evo Morales se refirió este viernes a algunos aspectos de la actual campaña electoral rumbo a las elecciones de octubre y reconoció que la comunicación “efectiva, afectiva y emotiva” es la debilidad del oficialismo.

Las palabras de Evo se dieron en la inauguración del Ampliado de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias que se realiza en la localidad de Lauca Ñ, situada en el trópico del Departamento de Cochabamba.

“Nos falta una comunicación efectiva, afectiva, información hasta emotiva; esa es nuestra debilidad, la comunicación es tan importante”, apuntó Evo.

También reconoció que sus militantes aún no tienen dominio de las redes sociales: “Evidentemente, ahora hay redes sociales, ahora hasta las campañas ya cambiaron. A veces, es importante tener control de redes sociales y nosotros no somos buenos para eso y estamos aprendiendo, no somos expertos para eso. Las nuevas generaciones están peleando por redes.”, aseveró.

El dignatario de Estado instó a su militancia a realizar tablas comparativas en lo económico y social para ver “cómo nos dejaron y cómo estamos ahora”.

“Sería peor que se organicen en pandillas”

El Presidente del Estado, Evo Morales, ha exhortado este viernes a los adultos del MAS, que dejen que los jóvenes formen organizaciones sociales y sindicatos, pues “sería peor que se organicen en pandillas”.

“Los jóvenes quieren visibilizarse, quieren ser conocidos y como no damos importancia se organizan y hay que apoyarles, sería peor que se organicen en pandillas, grave. Hay eso en algunos barrios.”, expresó el presidente y dirigente sindical.

“Hay juventudes, ahora están organizándose impresionantemente los jóvenes”, aseveró el mandatario. Nombró a algunas organizaciones juveniles afines a su partido como Marcelo Quiroga, Luis Espinal, Socialistas, Guevaristas, Solidarios, Igualitarios.

La exhortación del mandatario se produce en medios de los aprestos y pugnas del oficialismo para elegir las candidaturas a asambleístas para las elecciones de octubre de este año.

Erbol / Bolivia