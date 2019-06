Evo vulnera la norma electoral: pide a alcalde el 100% de votos en un acto oficial pese a prohibición

El presidente Evo Morales ofreció ayer al alcalde de Morochata, Pedro Mercado, que si garantiza el 100 por ciento de votos a favor del MAS en las próximas elecciones generales de octubre, le dará “lo que ustedes me pidan”.

Las declaraciones del primer mandatario vulneran el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, que en su artículo 26, parágrafo III, señala que la propaganda gubernamental difundida en el periodo desde la convocatoria a elecciones generales hasta 30 días antes de la jornada de votación no deberá contener mensajes que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral.

Morales, en un acto gubernamental de entrega de 17 atajados en la comunidad de Yayani del municipio de Morochata, señaló que “estamos en elecciones, yo sé que aquí no sólo va a ser 90 por ciento o el 100 por ciento (de apoyo). Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan 100 por ciento (de votos), lo que ustedes me pidan el próximo año”.

No es la primera vez que el primer mandatario hace este tipo de promesas a cambio de apoyo electoral, pero sí se trata de su primera intervención desde la convocatoria a elecciones presidenciales, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió el pasado 27 de mayo.

El 16 de mayo, el mandatario prometió en un acto en Caranavi que “si es 100 por ciento (de votos), lo que ustedes pidan, compañeros. Vamos a controlar eso, voy a ver eso”.

Sin embargo, en aquella ocasión, el régimen de propaganda electoral aún no estaba vigente, pues se activó con la emisión de la convocatoria a comicios nacionales.

El TSE explicó en ese momento que no podía intervenir en este tipo de denuncias porque no tenía competencia al no estar el proceso electoral en marcha.

Según el Reglamento de Propaganda y Campaña, las organizaciones políticas que vulneren estas disposiciones podrán ser sancionadas con una multa equivalente a 10 salarios mínimos al momento de la comisión de la falta, y, en caso de candidaturas, una multa similar a cinco salarios mínimos.

El reglamento no prevé sanciones para el uso de bienes del Estado, porque según la Ley 026 de Régimen Electoral, en su artículo 125, en caso de que funcionarios hagan uso de bienes, recursos y servicios de instituciones públicas, las autoridades electorales deben remitir el informe al Ministerio Público.

La norma también señala que, en caso de que se verifique que funcionarios participaron de la violación de alguna de estas prohibiciones, el Tribunal Electoral remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado para la determinación de las responsabilidades que correspondan.

La oposición presentó al menos tres denuncias contra el MAS bajo la figura de campaña anticipada y por uso indebido de bienes del Estado. Estas denuncias fueron presentadas por el acto que el oficialismo realizó en el aeropuerto de Chimoré el 18 de mayo, cuando proclamó al binomio Evo Morales-Álvaro García.

Sin embargo, el Órgano Electoral las desestimó porque fueron presentadas antes de la emisión de la convocatoria.

La oposición criticó esta decisión y denunció que el TSE actúa en función del partido gobernante.

MORALES: SOMOS HEMBRAS O MACHOS

El presidente Evo Morales aseguró ayer que no hay términos medios en la política y que “o estamos con los ricos o con los pobres, somos hembras o machos”, dijo en referencia a un “tercer sistema”, que es como se conoce a la alternativa política del gobernador de La Paz, Félix Patzi.

“¿Tercer sistema? ¿Qué es eso? No entiendo eso, o somos de los pobres o de los ricos, no hay medio”, señaló Morales durante un acto de entrega de proyectos del Fondo Indígena en Potosí.

Para Morales, la política se divide en ser “socialistas o capitalistas”, recalcó, a tiempo de reiterar que no se puede estar en el medio de esas dos corrientes.

Los Tiempos