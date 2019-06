Extradición II

La primera vez que Brasil pidió la extradición de Pedro Montenegro por delitos de narcotráfico, el Estado boliviano demostró todo lo que hoy sospecha la ciudadanía, aunque las autoridades se molesten cuando se hacen insinuaciones. Montenegro no solo fue beneficiado con la anulación de un dictamen judicial en las máximas instancias, sino que fue condecorado por la Policía en las narices del Ministerio de Gobierno. Ahora hay quienes se enojan cuando los periodistas exigen explicaciones y si no responden, al menos tienen la oportunidad de demostrar otra cosa, pues se ha confirmado que Brasil ha vuelto a solicitar la entrega del supuesto capo de la droga. Dicen que los segundos intentos no son buenos y eso lo veremos o lo descartaremos, dependiendo de las trabas que pongan nuestros gobernantes. Lo menos que pueden hacer para disipar dudas es entregar cuanto antes al susodicho.

Fuente: eldia.com.bo