Franco Albarracín, hijo del rector de la UMSA, trabajará en la CIDH

El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Franco Albarracín, hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, partirá mañana a Washington D. C., Estados Unidos, para trabajar en la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Albarracín considera que «la rama de los Derechos Humanos es de servicio a los demás, que es la única que evita que, en cierta manera, se mercantilice lo que uno hace».

En entrevista con Página Siete, Franco Albarracín nos contó la razón de trabajar en el área de Derechos Humanos, señala que básicamente realiza esa labor con el objetivo de sacar a Bolivia de la crisis en que vive actualmente en ésta área.

¿Cómo se define Franco Albarracín?

Soy un defensor de los derechos humanos, estudiante de Derecho, un hijo muy apegado a su familia, yo diría demasiado a mis hermanos, sobre todo a mi hermano menor, al que trato de ayudar para que sea una gran persona.

Soy un ciudadano común que va todos los días a su oficina en minibus, en Pumakatari y que de vez en cuando también comparte con su familia, con sus amigos, con su enamorada.

¿Por qué elegir el área de derechos humanos para desenvolverse como profesional?

Al estudiar Derecho, entre todas las ramas que tiene la carrera, considero que Derechos Humanos es la única que evita que tú puedas tal vez en cierta manera mercantilizar lo que estás haciendo. No es por desmerecer a las demás ramas del Derecho, todas son muy importantes, pero la de Derechos Humanos, hasta que pasen muchos años, siempre va a ser una rama de servicio a los demás.

A mí me preocupa mucho que muchas personas pasen muchos años trabajando en el área y tienden a deshumanizarse, no todos obviamente. La carrera de Derecho puede ser muy riesgosa para el ser humano en sí, y eso no pasa con derechos humanos, desde el principio tu siempre vas a querer luchar por los demás, no es una carrera que te da mucho dinero, esta carrera te llena como ser humano, te llena el alma. Creo que como seres humanos tenemos la obligación de defender los derechos humanos, si nosotros no nos ponemos el chaleco de los defensores nadie lo va a hacer.

¿Por qué optas por un puesto dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Dos razones principales, una desde que estuve en la universidad quise dedicarme a los Derechos Humanos, me he estado especializando en la CIDH desde la perspectiva académica. He ganado distintos concursos que me han permitido especializarme a nivel nacional como internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es donde la CIDH es uno de los órganos principales. Para alguien que estudia tanto de la CIDH, sus funciones su jurisprudencia, todo, es un objetivo querer trabajar ahí.

Luego, porque a pesar de las críticas que ha recibido últimamente la CIDH de que no es un organismo perfecto, al final de cuentas es un organismo como la mayoría, político no, está construida por personas que al final también son políticas; a pesar de esas criticas que también he identificado sobre todo en su papel en Bolivia, considero que hace un papel muy importante en otros países por ejemplo en Venezuela, sino fuera por los informes de la CIDH muchos países del mundo no estarían en contra del gobierno dictador de Nicolás Maduro.

La CIDH ha recogido datos objetivos y oficiales de la cantidad de muertos, torturas persecución política, y lo mismo ha hecho en Nicaragua, incluso una comisión de la CIDH fue perseguida -ha sido expulsada de Nicaragua- entonces el trabajo que hace es muy importante. A pesar de que evidentemente muchas veces pueden equivocarse como lo sucedido en el caso de Bolivia y bueno a pesar de todos esos problemas que puede tener, considero que si hacen un trabajo muy importante.

Desde mi punto de vista la CIDH sigue siendo el organismo más importante de la región en materia de Derechos Humanos. Es por eso que decidí postular a un cargo que es financiado por una beca que la proporciona la CIDH junto con otras organizaciones internacionales.

El problema de la CIDH es que está en crisis financiera, creo que los estados no quieren pagar sus cuotas para mantenerla, entonces esta organización rara vez contrata. La CIDH es muy estricta con el tema de contratación por becas, es muy difícil entrar, aún así me postulé a estos cargos y logré que me contraten, evidentemente con una beca financiada, para trabajar específicamente en la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos una unidad específica de la CIDH, que se encarga de monitorear y velar los derechos de los defensores en Derechos Humanos en toda la región.

¿Cómo boliviano que crees que puedas lograr como parte de la CIDH?

Bueno, la presencia de Bolivia en la CIDH no es muy abundante, conozco unos pocos bolivianos que han obtenido el mismo cargo que yo, algunos han vuelto aquí (Bolivia), otros siguen trabajando allá. He conocido solo a dos personas desde la creación de la CIDH, espero que hayan más, pero no los conozco, ellos han logrado desde una perspectiva personal tanto conocimiento que al retornar al país ellos han sido demasiado útiles para la comunidad boliviana. A lo que quiero llegar es que el conocimiento, la experiencia que uno adquiere, es reproducida en el país y eso es muy útil.

No tenemos abogados que conozcan el sistema, que hayan trabajado en la CIDH, entonces cuando están en Bolivia no saben cómo llevar un caso ante este organismo. Bolivia no tiene casos ante la CIDH, no porque no haya vulneraciones a los Derechos Humanos a comparación de otros países, no, sino porque no tenemos abogados experimentados que sepan llevar los casos a esta instancia, esto es fundamental.

Yo cuando vaya, pienso volver lo más antes posible, sobre todo porque considero que el próximo año Bolivia va a estar en una situación muy complicada por las elecciones, y con el conocimiento, la experiencia y contactos podré llevar casos a la CIDH.

Mi posición será más diplomática, lo más seguro es que no pueda ver casos de Bolivia, estando en la CIDH. Lo que principalmente voy a hacer es defender los Derechos Humanos en la región y transmitir mi experiencia a bolivianos para que también ellos puedan acceder a estos puestos.

¿Cómo ven el logro de Franco Albarracín sus papás?

Ellos están muy orgullosos y extremadamente agradecidos, siempre se han preocupado de que yo tenga una educación humanitaria, que tenga buenos principios, eso ha sido fundamental. Yo no era una persona brillante en el colegio, ni en la universidad, pero siempre me he tratado de esforzar y conseguir mis logros de manera propia. Yo creo que por eso están orgullosos, porque todos los cargos que he conseguido los he hecho de forma personal. Evidentemente están tristes, porque me voy a ir por un tiempo, pero ellos constantemente siguen apoyándome.

Debo ser totalmente sincero, éste es uno de los puestos que he estado anhelando desde que soy estudiante de Derecho.

¿Cómo ve Franco Albarracín a Bolivia en el área de Derechos Humanos y qué se necesita para su pleno ejercicio en nuestro país?

Cuando entré a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), fue principalmente, porque he visto una institución que hace un trabajo excelente, pero también necesario, porque desde mi punto de vista hay una crisis de los Derechos Humanos, primero porque estamos con un Gobierno que pisotea los derechos de los pueblos indígenas, de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos, de la gente en general.

Desde una perspectiva más profesional, los abogados debemos especializarnos más en este tema, porque no nos estamos formando adecuadamente.

Por último, yo guardo mi esperanza en las instituciones de Derechos Humanos, que a pesar del ataque del Gobierno y las restricciones financieras, hacen un trabajo espectacular, como la APDHLP, el Cedib, la red Unitas, Mujeres Creando, que a pesar de los ataques guardan la esperanza del pueblo para que Bolivia pueda salir de esta crisis que vive actualmente en los Derechos Humanos.

