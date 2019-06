Identifican en Beni a responsables de la caza de especies protegidas

El responsable del proyecto Vida Silvestre de la Gobernación de Beni, Marco Antonio Greminger, informó que se identificó a los responsables de la caza indiscriminada de especies protegidas y en peligro de extinción que se realiza en el departamento del Beni.

«Tras el vídeo que circuló en las redes sociales, se activó la alerta en la secretaría de Medio Ambiente, y en coordinación con la policía ambiental Pofoma, se tiene gente identificada», expresó Greminger a Cadena A.

El funcionario explicó que en esa región se tienen dos clases de pescarí, la especie cazada fue la de «Chancho de Tropa», que está en peligro de extinción.

Según la Ley de Medio Ambiente 1333, se sanciona este tipo de delito con la privación de libertad de uno a tres años y multa equivalente al cien por ciento del valor de los animales pescados, capturados o cazados.

Si esa caza se efectúa en áreas protegidas o zonas de reserva, la pena será agravada en un tercio y la multa equivalente al cien por ciento del valor de las especies.

Según informes preliminares por parte de la policía, los autores del hecho no serían de la región. No revelaron los nombres con el fin de no entorpecer la investigación.

Además, el responsable del proyecto dijo que en las próximas horas se oficializará la orden de aprehensión para estas personas.