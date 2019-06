¡Insólito! Aplazan juicio contra un gallo en Francia

Los demandantes son citadinos y acusan al gallo Maurice porque canta demasiado temprano y no los dejan dormir

Aunque usted no lo crea, en Francia llevan a juicio a un gallo acusado por cantar demasiado temprano. La insólita demanda ocurrió en la isla de Oléorn, en el suroeste del país.

El juicio del gallo Maurice estaba previsto para el jueves, pero fue aplazado para el próximo 4 de julio por una cuestión legal, informó la prensa francesa.

Los demandantes solo viajan a la localidad rural de Saint Pierre d’Oléron durante sus vacaciones y son vecinos de Corinne Fesseau, propietaria del gallo Maurice.

La historia de Maurice provocó numerosas reacciones en Francia, incluida la del alcalde de otra localidad del suroeste, Gajac, que pidió al gobierno que declare los sonidos del mundo rural como parte del «patrimonio nacional».

La propietaria del gallo, dijo que estaba dispuesta a un «diálogo, siempre que no me agredan». Acusa a los demandantes, a los que no conoce, de haber «cerrado la puerta a todo» antes del juicio.

Su abogado, Julien Papineau, aseguró antes de la vista de este jueves que «no fue posible ninguna conciliación».

De acuerdo con el abogado de los demandantes, Vicent Huberdeau, lo único que pide su cliente es tranquilidad y que «encierren al gallo durante la noche» porque se trata de una «urbanización» y no está «en medio del campo».

Fuente: La Estrella