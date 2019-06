Jaime Paz declina su candidatura a la Presidencia pero no se aleja de la política (Video)

El expresidente dijo que «se encontró con un muro» cuando intentó organizar su lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa

Santa Cruz, El Deber .- El expresidente Jaime Paz Zamora anunció este jueves que deja la candidatura del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a la Presidencia del Estado. Reveló que los problemas internos en su partido y la dificultad para organizar las listas para la Asamblea Legislativa Plurinacional finalmente lo obligaron a tomar esta decisión.

Paz Zamora relató que hizo todos los esfuerzos para que desde su candidatura se impulse un recambio generacional, pero que se encontró «con un muro» que quería hacer las cosas como en los tiempos «de la política del siglo XX».

El ahora excandidato informó que envío una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para comunicar su decisión de no presentarse a los comicios de octubre.

Jaime aclaró que si bien deja la candidatura esto no significa su alejamiento de la política y que está dispuesto a acercarse a otras organizaciones para ofrecerles su apoyo.

«No me voy del servicio político, no me voy de la democracia, estaré a disposición de ser de utilidad para los candidatos que están en marcha, para las plataformas, para los que defienden el 21F», dijo Paz Zamora en conferencia de prensa.

Paz Zamora era acompañado en la fórmula por la abogada Paola Barriga.

