Juan Guaidó tiene astrólogo personal y no es tan raro: Reagan, Bolsonaro y Pujol también han sido supersticiosos

A sus 35 años, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó, presidente “encargado” de Venezuela reconocido como legítimo dirigente del país por la mayoría de países occidentales, incluido España, se enfrenta a un panorama más que endiablado. Como describe el famoso reportero Jon Lee Anderson en un reportaje publicado por la revista New Yorker, mientras el país se hunde en una miseria que parece no tener fin, la oposición no logra derribar a Nicolás Maduro a pesar de conatos de insurrección militar como la de finales de abril. En su retrato de un líder en una situación límite, Anderson también desvela un detalle: en su equipo de asesores cuenta con un astrólogo, David.

Durante un viaje en coche de Caracas a Vargas, estado natal de Guaidó, Anderson tuvo la oportunidad de conocer a este hombre con “gafas de búho”. El adivino asegura en el reportaje que los colectivos, los grupos paramilitares prochavistas que actúan en el país, son “la encarnación del mal y representantes del Diablo en la Tierra”. También comparte su visión sombría sobre el futuro del mundo, aunque cree que su país acabará saliendo victorioso. “Venezuela está llamada a ser la mejor nación de la región. Cuando termine una guerra mundial que ahora mismo se está gestando, vendrá mucha gente del mundo a vivir aquí. De todos modos, para que eso suceda, primero el país debe ser liberado. Conocí a Juan Guaidó el pasado diciembre y le dije: ‘Tú eres el elegido».