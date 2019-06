Jurista sobre el feminicidio: “La cárcel no es la solución”

19/06/2019

El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Felix Oros, en El Bunker dijo que la solución a los feminicidios no es la cárcel, sino realizar una terapia contra la violencia. “La persona que comienza a ser agresiva tiene que ir rápidamente a un siquiatra o psicólogo para que se pueda tratar el problema de fondo porque no es legal, con una amenaza de cárcel no se soluciona el tema”.

Asimismo, manifestó que la sociedad está cada vez más agresiva. “Vivimos sin Dios ni ley, no sentimos que nadie nos haga justicia”.

Según el jurista mucho tiene que ver con el alto índice de feminicidios el cambio de roles que se vive entre el hombre y la mujer. “En magnitud antes no había tantos feminicidios como ahora, porque los roles eran bien marcados, el hombre era el que mandaba, el que estaba al frente, ahora no”.

“No se está analizando la lucha de roles que está viviendo la sociedad, es una cuestión de cultura y de transformación dentro de las mismas sociedades, cuando hay una mutación o un cambio de un rol a otro, vemos que hay muchas mujeres que tienen el rol del hombre, eso ha sido un choque dentro de nuestra sociedad”, señaló.

Oros criticó que las autoridades no estén prestando atención ni soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad, por estar preocupados en permanecer en el poder. “Las autoridades están mirando para otro lado, y no están solucionando los temas de fondo que les interesan a la sociedad, están más preocupados de hacer campaña, quedarse en el poder y por conquistar el voto, la gestión pública es desastrosa”.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker