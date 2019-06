La cómica respuesta de Ibrahimovic en Los Angeles

FOX Sports Digital

La llegada de Zlatan Ibrahimovic a Los Angeles Galaxy significó mucho para el fútbol de la MLS y también para el sueco, que con su particular estilo de declarar, siempre logra destacar fuera del campo como lo hace adentro del mismo.

En la previa del choque ante San José Earthquakes, Ibra fue consultado por lo ocurrido en el encuentro anterior ante Cincinnati, en donde no tuvo una buena jornada pese a la victoria de su equipo y en su respuesta, hizo reir a todos los presentes.

«Rompí muchas cosas en el vestuario», comenzó el ex Barcelona y continuó con su hilarante respuesta: «había tres jugadores en coma y tuvimos que llamar a la ambulancia. Luego me tuve que disculpar con los de la ambulancia porque los hice trabajar».

Sin embargo Ibrahimovic señaló que «siempre me pongo mucha presión porque me gusta, me demando mucho».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar