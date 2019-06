La lección de vida que dio Muslera después del polémico video en el que utilizó un celular mientras entrenaba

Días después, en la publicación que hizo en sus redes sociales, Fernando Muslera dejó un claro mensaje con respecto a lo que ocurrió: «¿Te enojaste conmigo no? Te molesta que no seamos campeones por no cuidar el arco, o por no estar atentos. Ahora, ¿no te debería molestar más todos los accidentes de tránsito que se provocan por utilizar el teléfono?»