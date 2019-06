La mujer que acusa a Neymar se desmaya durante su declaración ante el juez

La modelo que acusa de violación a Neymar, Nájila Trindade, se descompuso luego de cinco horas de declaración testimonial en la Policía de la Mujer (6° Recinto Mujeres en la zona Sur de São Paulo) y fue traslada a un hospital para ser atendida.

Producto del estrés que está padeciendo, la modelo tuvo que interrumpir su testimonio ante la policía debido a una fuerte crisis emocional y terminó saliendo desmayada y en brazos de uno de sus abogados en medio de un fuerte operativo de seguridad y ante las cámaras de los medios de comunicación.

Es importante recordar que desde que ella denunció a Neymar, por la presunta violación sufrida el 15 de mayo en Paris, ha sido objeto de un linchamiento mediático global como consecuencia de la filtración que el jugador hizo en su cuenta de Instagram de la conversación mantenida entre ambos durante meses.

Además, la mujer denuncia que su vida se ha transformado en un infierno, ya no puede estar con su pequeño hijo de seis años, ni retomar su vida normal, está emocional y físicamente exhausta, ha tenido que abandonar su apartamento por motivos de seguridad, ha recibido amenazadas de muerte y teme por su vida:

“Es más fácil incriminarme como puta y finalmente, archivar el caso. Este mundo es una mierda. ¿Y sabe lo que va a suceder? Me van a matar y van a decir que me he suicidado, que estaba mintiendo. ¡Las mujeres seguirán siendo violadas y tratadas como basura! “, declaró Nájila Trindade en una la entrevista realizada a la publicación BuzzFeed.

Fuente: https://www.mundodeportivo.com