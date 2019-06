La Paz. Andrea Cornejo, la nueva presidenta del Concejo que se desplaza en una silla de ruedas

Ella se considera como una mujer “tranquila y fuerte”. “La vida me enseñó a superar muchas cosas. De alguna manera esta discapacidad se ha convertido en una fortaleza para seguir”, afirmó la autoridad edil.

Luego de tres sesiones “empantanadas”, en menos de cinco minutos Andrea Cornejo, concejala de Sol.bo, fue elegida ayer como presidenta del Concejo Municipal de La Paz para la gestión 2019-2020. La autoridad edil se desplaza en silla de ruedas.

Cornejo, desde sus 16 años, padece atrofia muscular espinal tipo dos, enfermedad degenerativa de las neuronas motoras inferiores que le impide caminar. Sin embargo, aquello nunca fue obstáculo para alcanzar sus sueños y proyectos.

Se considera una mujer “tranquila y fuerte”, exigente consigo misma. “La vida me enseñó a superar muchas cosas. De alguna manera esta discapacidad se convirtió en una fortaleza para seguir”, afirmó Cornejo.

La diseñadora gráfica, cineasta y amante de la música se desplaza sin dificultad por los pasillos del Palacio Consistorial sobre su silla de ruedas eléctrica, la cual maneja con una sola mano.

Pero, a pesar de su moderno medio de transporte, cada mañana y tarde sortea dificultades para ingresar a su despacho, dado que debe subir al menos 15 escalones; para llegar a la sala de sesiones del Concejo debe subir más de 40 escalones.

Para esa rutina, ella cuenta con el apoyo de cuatro miembros de su equipo de trabajo, quienes levantan a Cornejo en su silla de ruedas para subir o bajar los escalones.

De la pasarela a la política

La concejala es la mayor de tres hermanos. Luego de su paso por la pasarela -en 2014 representó a Bolivia en el Miss Colours International en Budapest-, se dedicó al activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Cornejo diseñó diferentes proyectos, pero no encontró el escenario propicio para exponer sus propuestas.

No obstante, en diciembre de 2014, a sus 28 años de edad, se le abrió una oportunidad cuando se presentó a la convocatoria “Si yo fuera candidato” que lanzó Sol.bo, agrupación política que lidera el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

En las elecciones de marzo de 2015, Cornejo fue elegida como la primera concejala con una capacidad diferente.

A los seis meses de asumir el cargo, en agosto de 2015, su bancada la eligió como alcaldesa interina de La Paz, la primera en silla de ruedas. Ayer, sus “compañeros de partido” nuevamente la respaldaron y la eligieron como la nueva presidenta del Concejo Municipal de La Paz.

“Es un desafío. Asumir la presidencia es un reto muy importante”, manifestó Cornejo, quien admitió que su gestión será complicada, sobre todo por el año electoral que se vive en el país.

En ese marco, la presidenta del Concejo consideró que uno de los retos de su gestión será hallar un equilibrio entre las dos bancadas, Sol.bo y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Andrea Cornejo es la presidenta de todo el Concejo Municipal, no solo de Sol.bo. El poder dirigir el Concejo con mucha transparencia, eficacia, realizar una buena fiscalización será un reto en mi gestión”, expresó la concejala visiblemente emocionada.

La autoridad edil, en reiteradas oportunidades, agradeció ayer a su colega Pedro Susz, quien la nominó como candidata para que dirija el ente deliberante del municipio.

El MAS, sin consenso para vicepresidencia

Andrea Cornejo, concejala de Sol.bo, fue elegida como la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, pero no juró al cargo. Ahora, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) no se ponen de acuerdo para designar al vicepresidente, cargo que les corresponde como bancada minoritaria.

La sesión se instaló ayer con 15 minutos de retraso y en menos de cinco minutos se eligió a Cornejo como presidenta del Concejo. Tras la elección, Susz pidió a la bancada del MAS designar a su candidato a la vicepresidencia, pero Silva solicitó un cuarto intermedio, porque -afirmó- no lograron reunirse como bancada para tomar la decisión.

Después de un debate, el pleno otorgó al MAS 40 minutos para que sus concejales se pongan de acuerdo y elijan a su candidato a la vicepresidencia.

Transcurrido ese tiempo, se reinstaló la sesión y el MAS sólo presentó una nota en la que pidió más tiempo, con el fin de -se lee en su carta- “generar un consenso dentro de la bancada del MAS-IPSP para la elección de los miembros de la directiva”.

La bancada del Sol.bo aceptó el pedido del MAS, pese a que como mayoría tienen la facultad de postular y designar a un concejal masista como vicepresidente.

La postura del MAS nuevamente empantanó la conformación de la directiva, pues sólo se eligió a Cornejo como presidenta del Concejo. Falta designar al vicepresidente y al secretario.

“Realmente tenemos que lamentar el accionar del MAS. Desde la anterior semana ellos van generando problemas en el Concejo, pero los más perjudicados son los paceños que realizan diferentes trámites en diferentes comisiones. El MAS tenía dos semanas para elegir a su candidato”, reclamó el concejal Isaac Fernández (Sol.bo).

En la misma línea, su colega Beatriz Álvarez reprochó la postura de los concejales del MAS. “La pasada semana, ellos nos acusaban de perjudicar a la población, no decían: ‘es problema de ellos que no se ponen de acuerdo’. Ahora ellos que no se ponen de acuerdo”, sostuvo.

Por otro lado, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, felicitó a Cornejo. “Recibe mis felicitaciones por tu reciente elección”, escribió en Twitter el candidato.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz