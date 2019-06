La Paz: Denuncian abuso del municipio, si no hay un banco para pagar la infracción le quitan la placa

Abusos de municipio no cesan, si no hay banco para pagar infracción le quitan la placa o secuestran vehículo

El malestar de la población paceña ante los abusos del municipio de La Paz va creciendo no solo por la falta de mantenimiento de las calles y el pésimo estado de las avenidas que están llenas de baches, pozos y el mal resellado que provoca desniveles.

El municipio de La Paz en el afán de evitar el parqueo en lugares prohibidos a establecido una exhorbitante multa de Bs. 300 que no puede ser cancelada a partir de las 16:00 cuando cierran las entidades financieras. No está en discusión la sanción que un infractor debe cancelar, el problema esta en que ante la falta de una entidad financiera el municipio de La Paz a establecido las siguiente figuras casi delictivas para que le retiren la grampa, el que retiren la placa del motorizado que puede ser clonada, extraviada o usada para cometer delitos o el que una grúa contactada por el propio municipio de La Paz se lleve el motorizado a un parqueo, servicio por el cual se debe pagar Bs. 300 adicionales a los Bs. 300 de la infracción.

La interrogante está en por qué no se prevé que a partir de las 16:00 el administrado en La Paz no tiene como pagar una boleta de infracción, más aún cuando el trabajo de los funcionarios municipales que ordenan el tráfico se extiende hasta las 22:00, no solo se trata de inflar las recaudaciones del municipio, si en pensar que si existe una sanción, el municipio debe prever también una solución y no simplemente disponer el secuestró de la placa o del motorizado.

Fuente: Detrás de la Verdad

