La reacción de Laura Bozzo que se volvió viral ante el video de su ex pidiéndole matrimonio a otra mujer

View this post on Instagram

Hace dos años di este mensaje para @univision sobre mi separación y lo reafirmo hoy, aunque duela en el alma 😔no podemos tolerar ni un solo golpe ni un solo cacho ✋me siento orgullosa de mi desicion y soy muy feliz estando sola ♥️🥰😍arriba las mujeres 💪🏼💪🏼