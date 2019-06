Evo Morales en un acto en Cochabamba de esta semana. Foto: Ministerio de Comunicación.

María Carballo / La Paz

El presidente Evo Morales prometió el martes a los pobladores de Morochata, Cochabamba, que les daría «lo que pidan» si le garantizan el 100% de los votos en las elecciones generales del 20 de octubre.

Los opositores anunciaron que denunciarán esta ilegalidad ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el argumento de que el Mandatario incurrió en un delito electoral al «prebendalizar» el voto.

“Yo sé hermanos que aquí no solamente con el 90%, 100% (de apoyo). Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan el 100% (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año”, prometió Morales el martes.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no se manifestó al respecto.

No obstante, no es la primera vez que Morales como presidente y candidato a la reelección ofreció beneficios a cambio de votos. Además de esta, hubo otras cuatro ocasiones en que se repitió el mismo escenario.

Obras para Oruro

El 3 de noviembre de 2009, a un mes de los comicios generales del 6 de diciembre, Morales, pidió el voto de la población para ser reelegido con la condición de entregar obras.

«Vengo aquí en campaña y vengo a pedirles su apoyo y su voto (…) si ustedes hermanos y hermanas el 6 de diciembre me dan su voto, ese voto no es para el Evo, será para ustedes para cinco años de nuestro gobierno y más obras», dijo el Mandatario ante una masiva concurrencia de mineros y campesinos.

A los jóvenes

El 5 de noviembre de 2009, a un mes de las elecciones generales, Morales anunció que creará una universidad interculturalidad de música en Oruro para beneficiar a quienes forman parte de las bandas de músicos, principales protagonistas del carnaval orureño.

De esta forma, apeló a la promesa de más obras a cambio de votos en el acto de proclamación de la Asociación de Músicos y Bandas del Carnaval de Oruro.

«Si los hermanos músicos se suman a este proceso en Oruro especialmente yo diría si tengo la oportunidad de ser cinco años más de Presidente como consolidar esta escuela o universidad de música, una universidad intercultural desde Oruro para Bolivia y Latinoamérica», dijo en la oportunidad.

No hubo pronunciamiento del TSE ni denuncia.

A los gobernadores

Un año después, el 20 de marzo, el Mandatario se refirió esta vez al tema durante una entrega de obras en Tarija y manifestó su esperanza que todos los futuros gobernadores del país sean oficialistas para asegurar el desarrollo de las regiones.

“Quisiéramos, hermanas y hermanos, que los (próximos) cinco años no haya confrontación como los cuatro años anteriores, es el gran deseo que tengo, ése es mi sueño, quisiéramos ganar los nueve gobernadores de los nueve departamentos para que los cinco años trabajemos juntos”, dijo en la oportunidad.

Para las elecciones subnacionales

El 29 de marzo de 2010, un mes antes de realizarse las elecciones subnacionales, Morales, cerró la campaña electoral en Sucre ofreciendo 500 millones de dólares para inversión pública en el departamento si los candidatos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganaban los comicios.

«Si Ana María Quinteros (candidata a la Alcaldía) y Esteban Urquizu (candidato a la Prefectura) ganan, gana el pueblo chuquisaqueño y sucrense”, sostuvo el Mandatario aunque no dio mayores detalles de cómo garantizar la oferta.

Para las elecciones de 2019

Durante la entrega de infraestructura a una unidad educativa en Caranavi, La Paz, el Presidente prometió “lo que pida” el poblado si en contrapartida le garantiza el 100 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

“Yo estoy convencido que no podemos equivocarnos, creo que el compañero alcalde, el hermano Henry o el compañero profesor dijo 100 por 100 en Caranavi. Si es 100 por 100 el 20 de octubre, lo que ustedes pidan, compañeros. Vamos a controlar eso, voy a ver eso”, afirmó durante la entrega de la unidad educativa Yara.

En ninguna de estas ocasiones, el TSE no sancionó al Mandatario ni se pronunció al respecto. Recientemente se declaró incompetente para sancionar al candidato del MAS.

Fuente: Página Siete