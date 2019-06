Llega el fin de semana: lo que debes comer antes de beber alcohol para que no te afecte

Foto: iStock.

Si quieres evitar la resaca, no destrozarte la tripa y no estar vomitando cada tres minutos, lo mejor que puedes hacer es prestar atención a las comidas que debes ingerir si vas a pegarte un buen fiestón. Pon atención para no arrepentirte después.

Cuando te emborrachas es porque el cuerpo no puede metabolizar el alcohol con tanta rapidez como lo estás bebiendo. «Tu hígado intenta procesarlo todo a la vez, pero como no se puede almacenar circula por el torrente sanguíneo una y otra vez esperando a poder ser tratado», asegura Marjorie Nolan Cohn, nutricionista, a ‘Men’s Health‘

¿Por qué comer antes?

Tener el estómago lleno hace tres cosas. Primero diluye el alcohol por el agua que contiene la comida; después, las proteínas, grasas y fibra disminuyen la absorción y el cuerpo se recarga con vitaminas y minerales que lo agotan también. «Comer cualquier cosa es mejor que nada, exceptuando la cafeína y la sal», asegura Dana Hunnes, dietista. La primera exacerba los efectos deshidratantes y la segunda afecta a las hormonas que tu cuerpo usa para deshacerse del agua. Además te hace sentirte hinchado.

Siempre es bueno ingerir algo antes de beber alcohol. Cualquier comida está bien, pero es mucho mejor si evitas las que tienen muchos azúcares

Aunque técnicamente comienzas a digerir los alimentos desde el momento en que tu saliva empieza a mezclarse con los alimentos en la boca, el estómago es un gran tazón para mezclar y no una línea de ensamblaje. No hace falta que comas mucho antes de tomar la primera bebida. «Unos 15 minutos antes está bien para empezar a beber alcohol», asegura la experta. Si lo haces al principio de la comida o con nada en tu interior, se absorberá inmediatamente, ya que no hay nada más en tu órgano», añade.

No hay una cantidad específica. El peso corporal, el metabolismo, el género y el nivel de actividad son los factores a tomar en cuenta. «Come hasta que no tengas hambre», dice Hunnes. «Date permiso para dar más de un mordisco«, añade.

¿Qué tomar?

Un yogur light es una buena opción, aunque no sea la única que debas comer antes de salir, ya que la materia grasa que contenga se fijará en el intestino absorbiendo el alcohol; más todavía si lo acompañas con frutos secos. Hummus con verduras crudas puede ser muy bueno también. Las bebidas espirituosas acaban con los niveles de vitamina B-12 en el cuerpo, pero consumir salmón previamente al alcohol hace que siempre nos quede una reserva en el cuerpo de dicha vitamina para que podamos funcionar perfectamente el día después.

Mucha gente también cree que los alimentos grasos ayudan porque «cubren el estómago» de un forro protector que disminuye la velocidad a la que se absorbe el alcohol. Eso es cierto, al menos parcialmente. Este tipo de comida, como cualquiera, retardará la absorción y minimizará los efectos de sentirse ebrio. Pero no es porque sean mejores.

Las frutas y verduras con alto contenido en agua (tomate, pepino, rábanos, pimientos…) también son ideales para este momento. Evita los dulces industriales si tienes otras opciones. «Los alimentos a base de azúcares simples se digieren rápidamente, por lo que no son tan efectivos», dice Cohn. «Mejor algo equilibrado con carbohidratos, proteínas y grasas», conluye.

Fuente: elconfidencial.com