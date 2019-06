Marcelo Martins y su duro desahogo en las redes

29 de junio (Urgentebo).- Ha pasado una semana desde que Bolivia fue eliminada de la Copa América y no sumo ninguna unidad en la competición, en ese sentido, uno de los referentes de la selección boliviana futbol, Marcelo Martins, uso la red social Instagram para pronunciarse, pidió condiciones para la selección absoluta y realizó una autocrítica.

“Copa América: Me gustaría tanto poder tocarte, sería un sueño! Mi selección vive otro momento y esto me deja distante. Sé que necesitamos mejorar mucho para ser más competitivos y respetados. ¡Estamos detrás de las otras selecciones, sin dudas y es el momento de cambiar y tener iniciativa con el fútbol boliviano”, escribió Martins en su muro de Instagram.

El nueve de la selección fue uno de los pocos que salió al cruce públicamente luego que el presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Cesar Salinas, arremetiera contra los jugadores de la verde.

“Nosotros, jugadores, no aguantamos más la humillación dentro de campo, sabiendo que otros, que deberían invertir para que eso no suceda, llevan las ganancias de una Copa América como esa. Los aficionados bolivianos, así como los jugadores deberían cobrar para que hagan centros deportivos con buenas estructuras, así como las otras selecciones. Esto no es pedir mucho, es lo justo y lo correcto. ¡Necesitaba desahogarme! Gracias”, finaliza Martins.

