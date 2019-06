Montaño: “Si todos los cruceños tributáramos sobraría plata en la Gobernación y la Alcaldía”

25/05/2019

Edgar Montaño, diputado (MAS) en un contacto telefónico con el programa radial #ElBunker, conducido por Agustín Zambrana, fue muy crítico con la Alcaldía y la Gobernación porque no estarían logrando que todos los cruceños paguen sus impuestos, dijo que por esa razón Santa Cruz no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades de sus habitantes que cada día van en aumento. “Si todos los cruceños tributáramos sobraría plata en la gobernación y la alcaldía”.

“Santa Cruz está perdiendo por culpa de algunos funcionarios flojos, hay funcionarios públicos que no le meten un poquito de lápiz y cerebro, porque si todos tributáramos solo en el tema de las viviendas y lotes sobrara plata en la gobernación y la alcaldía”, reiteró.

Montaño cuestionó el trabajo que viene realizando el gobernador, Rubén Costas, en el tema de impuesto, dijo que la autoridad no ha conseguido hasta la fecha que los sectores de la madera, la minería y el naviero tributen. “El gobernador no ha podido hacer tributar por las regalías mineras, por el tema naviero y de las maderas. Hay arta plata, lo que demuestra que la alcaldía y la gobernación simplemente quieren extender la mano y recibir recursos económicos y eso no puede ser”.npetv

