Montenegro es proveedor de la mafia calabresa

Amalia Pando

Pedro Montenegro apenas tiene 38 años y está en la cúpula de los narcos de la región, pero en el país no tiene cargos de narcotráfico. Hay tres procesos contra él: falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancia ilícitas. Esto debido a que obtuvo documentación ilegal y encubrió su identidad de narcotraficante. Obtuvo la identidad de Pedro Hoffman Sáenz.

Todo el mundo sabe que es el capo del narcotráfico y por ello la Policía incautó sus bienes y los pasó a Diprove. Una de las casas allanadas fue también asaltada por la misma Policía. Dos casas sobresales, la residencia en la que vivía Pedro Montenegro con su pareja y la segunda es una finca cerca a la capital.

Pedro Montenegro no está siendo procesado por narcotráfico y ese es un favor que le hacen porque de esta manera puede ser sentenciado a seis años y evitar que se vaya extraditado a Brasil. Es parte del encubrimiento que le dio el Estado boliviano a este narcotraficante. En 2013 Brasil pidió su captura y extradición; en 2015 se emitió la sentencia por la que se instruyó su detención preventiva. Lo detuvieron y estando detenido en 2016, Montenegro va a una audiencia a Cotoca, donde el juez de la Niñez y Adolescencia, Federico Jiménez Rúa, ordena su inmediata libertad. El juez se basó en una resolución del Tribunal Supremo que señalaba no había orden de detención. Además, se ordena sacar al narcotraficante de la lista de los buscados y ya no tiene cargos de tráfico de drogas.

El Tribunal Supremo de Justicia, al enterarse la determinación del juez, ordena la revocatoria de la detención y pide la detención. Sin embargo ya no se libra ninguna orden de detención. Se cree que el abogado de Montenegro o el juez Jiménez fueron quienes adulteraron el fallo de la Corte Suprema. De esta forma, Montenegro comenzó a controlar a la Policía y a los juzgados.

El 11 de marzo Montenegro se entregó a la Policía. Se hizo un organigrama al respecto y apareció relacionado a Montenegro un nombre del MAS, Franklin Garvizú, quien era el que le hacía los favores políticos, y de la jueza Lizeth Choque Riva, quien para candidatear a miembro del Poder Judicial hizo un spot en la casa del mismo Montenegro. También aparecen como relacionados un vocal de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas; el juez Juan José Paniagua, quien tenía una deuda de 350 mil bolivianos con Montenegro, y la presidenta del Consejo de la Magistratura del Beni, María Belén Rojas.

Hay dos jefes policiales de primera línea involucrados. El primero es Gonzalo Medina, quien fue la primera autoridad de la Policía en Santa Cruz. Él era un hombre temido y es quien dirigió el operativo en el asalto a la joyería Eurocronos, que dejó cinco muertos. Entre ellos, Lorena, quien fue gerente. Medina era mano derecha del ministro de Gobierno y fue ratificado tres años consecutivos como director de la FELCC; esto es irregular porque debían cambiarlo cada año.

Al destituido comandante de la Policía, Rómulo Delgado, se le preguntó por qué ratificó a Medina. Respondió que recibió una llamada del viceministro de Gobierno, quien le pidió que por orden política del ministro Romero, Medina fuera ratificado. Rómulo Delgado fue destituido cuándo comenzó a investigar a Medina. Luego, Delgado, en una conversación grabada y luego filtrada con otro policía, pregunta por qué lo destituyeron. La hipótesis fue que ello ocurrió porque empezó a investigar a Medina.

Esa llamada era del 5 de abril; el 12 de abril estalla el caso de que hay un narcotraficante que recibía la protección de jueces y fiscales. Medina había condecorado al narcotraficante; luego fue condecorado por la Diprove y por el Comando Departamental de la Policía.

Medina no sólo condecoró a Montenegro sino a otros quienes estaban involucrados en narcotráfico, como Rudy Sandoval Suárez, Enrique Villareal, Patricia Granizo y otros 15. Es decir que Medina era quien entregaba medallas a los narcos de Santa Cruz. Medina trabajaba directamente con Fernando Moreira, quien también está detenido, además del hijastro Robert Justiniano. Todos ellos fueron de parranda a Cartagena, invitados por Montenegro.

¿De qué lo persiguen en Brasil?

Pedro Montenegro es el mayor proveedor de droga a la mafia más grande de Italia llamada Calabria. Hay un estudio que dicen que ésta es la mafia globalizada más poderosa del mundo. Una fiscal y un profesor escribieron el libro al respecto y concluyeron que no pueden operar sin la protección del poder.

Esta mafia controla el 80% del tráfico de cocaína del planeta, trabaja silenciosamente y abre negocios para lavar el dinero del narcotráfico. La cocaína sale por toneladas de Bolivia para llegar al puerto de Santos en Brasil y Montenegro es el proveedor. En 2010, la Fiscalía italiana comienza la investigación y en 2014 lanzó un operativo en Sao Paulo y detuvieron a seis personas en fragancia con una tonelada de cocaína. Entre ellos estaba Pedro Montenegro, pero logró eludir el operativo.

Por eso llegó a Bolivia. Y aquí ninguna autoridad sabía nada.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet

Brújula Digital