Murray y su objetivo: «Volver a competir en singles»

EFE

El tenista británico Andy Murray aseguró este miércoles que espera poder volver a jugar partidos singles en algún momento de este año.

El escocés volverá a la competición la próxima semana en el torneo sobre hierba de Queen’s, pero solo en la modalidad de dobles, junto al español Feliciano López.

«Espero que en algún momento de este año podré volver a competir en singuels de nuevo. No me interesa ponerme un límite para ello porque soy feliz ahora mismo, así que no necesito estar jugando individuales después de Wimbledon o en el US Open», explicó en un evento organizado por Amazon en la capital británica.

«Si puedo, será genial, pero no creo que ese vaya a ser el caso y que tomará algo más de tiempo. Vamos paso a paso ahora mismo. Me siento bien, casi sin dolor y disfrutando de los entrenamientos, mejorando todo el tiempo», agregó.

Murray, de 32 años, dijo que aún le queda algo de trabajo por hacer antes de estar al nivel al que le gustaría para competir de nuevo.

Además, el que fuera número uno del mundo y conquistara tres torneos del Grand Slam confirmó que ha estado entrenando con el estadounidense Frances Tiafoe en las instalaciones de Wimbledon, pero no aseguró su presencia en el tercer ‘major’ de la temporada que comienza el uno de julio.

Murray no compite desde el pasado Abierto de Australia, cuando cayó en primera ronda y anunció su retirada. Sin embargo, tras el Grand Slam oceánico, se operó por segunda vez de la cadera para agregar una prótesis y de esa manera eliminar el dolor, dejando abierta la posibilidad de retornar al circuito.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar