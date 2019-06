Opositores afirman que hija de Lanchipa cometió un delito en declaración jurada

Asambleístas opositores afirmaron hoy que Vania Lanchipa Ramírez, hija del Fiscal General, cometió el delito de falsedad material por declarar ante la Contraloría General del Estado un monto de patrimonio «errado», esto debido a que este lunes modificó su declaración jurada de Bs 4.176.545 a Bs 1.392.182. Por ello,y piden que se la investigue en la vía judicial.

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, constituirse en denunciante por el delito de falsedad material cometido por Lanchipa Ramírez.

«Es falsedad material. Hay una declaración jurada que ella (Vania Lanchipa) ha dado con falso testimonio, eso tiene sanción; se tiene que investigar de manera inmediata. Por eso es que estamos pidiendo al presidente de la Cámara de Diputados que se convierta en acusador, porque cómo vamos a denunciar a Lanchipa que es el Fiscal General para que se investigue él mismo y a su hija», manifestó el Senador.

Este lunes el fiscal General, Juan Lanchipa, informó que su hija, quien es funcionaria en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cometió un «error aritmético» en el llenado del formulario de la Contraloría, al declarar que es propietaria de un bien inmueble de Bs 4.176.545, cuando solo le corresponde el 33% de su valor, y que por eso corrigió la declaración. Por lo que ahora se le anota poco más de un millón de bolivianos.

Núñez detalló que, a través de una misiva, se oficializará el pedido para que la Cámara de Diputados se constituya en denunciante del hecho, a fin de que en el Senado se pueda desarrollar una investigación respecto a la modificación de la declaración jurada de Vania, debido a que, siendo hija de la máxima autoridad del Ministerio Público, esa instancia no podría desarrollar una investigación imparcial.

«Estamos preparando una nota para pedir, exigir y conminar al Presidente de Diputados, abrir un proceso, que se conviertan en la parte acusadora para que el proceso se lleve en el Senado Nacional. Porque no puede ser que una profesional, una señora que tiene mayoría de edad, no sepa y no lea, no pueda leer lo que está firmando», agregó el opositor.

Asimismo, el diputado de UD, Wilson Santamaría, aseveró que es complicado cometer tal error cuando se trata de la declaración de millones de bolivianos.

«Cuando te equivocas con millones es complicado, cuando te equivocas con centavos se puede entender. Lo cierto es que hay parientes de jerarcas judiciales que les ha ido muy bien en la vida, que tienen fortunas, que tienen gran patrimonio, que no les falta trabajo, y no tienen que pasar las de Caín como otros ciudadanos y ciudadanas, (…) en cambio, los hijos de magistrados están bien acomodados, habrá que ver qué méritos han tenido», sentenció.

En ese sentido, Santamaría coincidió en que la modificación de esa declaración se constituye en un delito, «hacer una declaración que no refleja la realidad, está sancionado por ley, falsear una declaración amerita un proceso penal».

De igual forma el senador por Demócratas, Edwin Rodríguez, dijo que «cuando uno engaña a la Contraloría se habla de un delito penal, (porque) uno tiene que declarar la verdad. Uno sabe cuánto tiene, uno sabe cuánto gana», dijo.

Por su parte el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, aseguró que existen salvedades en caso de cometer ese tipo de errores.

«La declaración jurada de bienes y rentas tiene un acápite, una especie de enmienda, justamente ‘rectificar’ es el término (…) es algo que está permitido dentro de la declaración jurada, pero tiene que estar bien justificada», afirmó el oficialista.

El artículo 33 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre falsedad de la declaración jurada, apunta que la persona que «falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días».

Al igual que las declaraciones, las modificaciones se las debe realizar una vez al año, fecha que cae en el cumpleaños de cada declarante, a partir de un proceso. Vania Lanchipa declaró la primera vez el 31 de enero y la modificación la hizo el 17 de junio.

Las cuentas de las hijas del Fiscal General se conocieron luego de que surgiera una denuncia en relación a que no avanzaba el caso de investigación por nexos con el narcotráfico en contra del magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado, autoridad judicial de la Sala donde trabaja la hija de Lanchipa.