Pampa: ‘Viceministro Condori, sabes que soy inocente, no es justo que te prestes a este juego’

Yo no sé hasta dónde va a seguir esta persecución política, no hay pruebas, es solo por la declaración de alguien que ni conozco y me involucra sin motivo en esto”, enfatizó Pampa, quien volvió a lamentar que el viceministro lo quiera ver encarcelado.

La Paz, 29 de junio (ANF).- El dirigente cocalero de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, pidió al viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Eulogio Condori, no prestarse al juego del gobierno de querer verlo preso, ya que él lo conoce desde hace muchos años y sabe que es inocente.

“Viceministro Elogio Condori, tu eres más un hermano de mí, tu sabes bien que yo soy inocente, tu sabes muy bien cuáles son mis principios, tu sabes de qué familia provengo, cómo vivo, y no es justo que tú también te prestes a este juego y digas que se encargue (de mi) la justicia, cuando debías decir ‘eso está mal’”, manifestó Pampa en entrevista con radio FM Bolivia desde la clandestinidad.

El dirigente cocalero se encuentra sin paradero conocido luego de que el Ministerio Público lo citara a declarar por la muerte del dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Eduardo Apaza, por la versión de otro productor considerado sospechoso principal, que lo implica. Al no haber condiciones para su declaración y por las constantes acusaciones del gobierno, Pampa se declaró en la clandestinidad.