Pareja de lesbianas fue golpeada brutalmente en ataque homofóbico en autobús de Londres

(CNN) — La policía está llamando a testigos después de que dos mujeres fueron golpeadas y robadas en un ataque homofóbico en un autobús de Londres.



Una de las víctimas, Melania Geymonat, publicó una foto en Facebook de ella y su novia, Chris, cubierta de sangre, junto con un informe detallado del ataque en inglés y español.

El incidente ocurrió en las primeras horas del 30 de mayo en un autobús nocturno en Camden, al norte de Londres.

“Cuando se sentaron en el segundo piso, fueron abordadas por un grupo de cuatro hombres que comenzaron a hacer comentarios lascivos y homofóbicos”, dice la declaración de la Policía. “Las mujeres fueron atacadas y golpeadas varias veces antes de que los hombres salieran del autobús. Les robaron un teléfono y un bolso durante el ataque”.

“Ambas mujeres fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento por lesiones faciales”.

Geymonat dijo en Facebook que al menos cuatro hombres comenzaron a acosarla a ella y a su novia cuando las vieron besarse en el segundo piso del autobús.

“Comenzaron a comportarse como gamberros, exigiendo que nos besáramos para que pudieran disfrutar observándonos, llamándonos ‘lesbianas’ y describiendo posiciones sexuales”, escribió.

Geymonat dijo que comenzó a hacer bromas en un intento por calmar la situación. Pero los hombres “siguieron acosándonos, lanzándonos monedas y sintiéndose más entusiastas al respecto”.

“Lo siguiente que pasó es que Chris está en medio del autobús peleando con ellos”, dijo Geymonat. “En un impulso, fui hacia allí solo para encontrar su cara sangrando y a tres de ellos golpeándola. Lo siguiente que sé es que me están golpeando”.

“Me mareé al ver mi sangre y caí”. Geymonat dijo que no recuerda si perdió el conocimiento. Luego el autobús se detuvo y la policía llegó, dijo.

“Todavía no sé si mi nariz está rota, y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me molesta es que la violencia se ha convertido en algo común, que a veces es necesario ver a una mujer sangrando después de haber sido golpeado para sentir algún tipo de impacto”, dijo.

“Tenemos que soportar el acoso verbal y la violencia en el quirófano, la psicología y la homofobia porque cuando te defiendes a ti mismo esta mi**** pasa”.

CNN ha contactado a Geymonat para hacer comentarios.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenó el incidente en Twitter y dijo que fue un “ataque repugnante y misógino”.

“Los delitos de odio contra la comunidad LGBT + no serán tolerados en Londres”, agregó.

Fuente CNN en español Por Gianluca Mezzofiore